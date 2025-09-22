Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.0 комментариев
Вирус-вымогатель нарушил работу европейских аэропортов
Reuters: Вирус-вымогатель нарушил работу аэропортов Британии, Бельгии и Германии
Работа ряда крупнейших европейских аэропортов была нарушена из-за атаки вируса-вымогателя, что привело к отмене рейсов и длинным очередям.
Сбой в работе ряда европейских аэропортов произошел из-за атаки вируса-вымогателя, передает ТАСС со ссылкой на Агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA).
В ENISA уточнили, что тип вируса уже определен и к расследованию инцидента привлечены правоохранительные органы. «Тип вируса-вымогателя был установлен. К расследованию привлечены правоохранительные органы», – говорится в официальном заявлении ENISA, слова которой приводит агентство Reuters.
Технические проблемы и сбои в системе регистрации зафиксировали в крупных воздушных гаванях Европы, среди которых лондонский Хитроу, а также аэропорты Брюсселя, Берлина и Дублина. Из-за кибератаки в терминалах образовались длинные очереди, а часть рейсов пришлось отменить.
На данный момент специалисты занимаются устранением последствий атаки и восстановлением работоспособности систем. Оперативные службы аэропортов предупреждают пассажиров о возможных задержках и рекомендуют заранее уточнять статус своих рейсов.
Напомним, в прошлую пятницу интернет-ресурс петербургского аэропорта Пулково подвергся атаке и его работа была ограничена.
За день до этого сообщалось, что у авиакомпании «КрасАвиа» произошел сбой в информационных системах.
Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил провести аудит кибербезопасности сайтов аэропортов России и организовать регулярные учения для сотрудников.