Вирус-вымогатель нарушил работу европейских аэропортов

Reuters: Вирус-вымогатель нарушил работу аэропортов Британии, Бельгии и Германии

Tекст: Мария Иванова

Сбой в работе ряда европейских аэропортов произошел из-за атаки вируса-вымогателя, передает ТАСС со ссылкой на Агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA).

В ENISA уточнили, что тип вируса уже определен и к расследованию инцидента привлечены правоохранительные органы. «Тип вируса-вымогателя был установлен. К расследованию привлечены правоохранительные органы», – говорится в официальном заявлении ENISA, слова которой приводит агентство Reuters.

Технические проблемы и сбои в системе регистрации зафиксировали в крупных воздушных гаванях Европы, среди которых лондонский Хитроу, а также аэропорты Брюсселя, Берлина и Дублина. Из-за кибератаки в терминалах образовались длинные очереди, а часть рейсов пришлось отменить.

На данный момент специалисты занимаются устранением последствий атаки и восстановлением работоспособности систем. Оперативные службы аэропортов предупреждают пассажиров о возможных задержках и рекомендуют заранее уточнять статус своих рейсов.

Напомним, в прошлую пятницу интернет-ресурс петербургского аэропорта Пулково подвергся атаке и его работа была ограничена.

За день до этого сообщалось, что у авиакомпании «КрасАвиа» произошел сбой в информационных системах.

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил провести аудит кибербезопасности сайтов аэропортов России и организовать регулярные учения для сотрудников.