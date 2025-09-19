Мы смотрим на мир не своими глазами. Воспринимаем реальность, осмысляем ее и формируем «собственное» мировоззрение, используя чужие образы. Современная эстетика – пространство актуальной культуры – отчуждает нас от самих себя. Как сбросить узы эстетической оккупации и снова стать свободными, стать самим собой?5 комментариев
В Госдуме предложили проверить кибербезопасность сайтов аэропортов
Минтрансу России следует провести аудит кибербезопасности сайтов отечественных аэропортов и организовать регулярные учения по информационной безопасности для сотрудников, связанных с работой этих ресурсов, считает первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
Горелкин подчеркнул, что публичные онлайн-ресурсы аэропортов должны быть максимально защищены и недоступны для любых хакерских атак. По его словам, необходимы не только технические проверки, но и практика для персонала, чтобы повысить общий уровень безопасности, передает РИА «Новости».
«Считаю, что министерству транспорта РФ стоит провести не только серьезный аудит кибербезопасности сайтов аэропортов, но и организовать плановые ИБ-учения с персоналом, причастным к работе с этими ресурсами», – написал депутат на платформе Max.
Напомним, в пятницу интернет-ресурс петербургской воздушной гавани Пулково подвергся атаке.
Ранее авиакомпания «КрасАвиа» сообщила, что в ее сервисах наблюдаются перебои, пассажирам нужно отслеживать актуальную информацию о рейсах на табло аэропортов.
В июле «Аэрофлот» сообщал о сбое в информационных системах. Хакеры заявляли, что полностью уничтожили IT-инфраструктуру компании. При этом Роскомнадзор не нашел утечек персональных данных клиентов «Аэрофлота».