В «КрасАвиа» заявили о сбое в информационных системах
В «КрасАвиа» дали рекомендацию пассажирам отслеживать актуальную информацию о рейсах на табло аэропортов из-за технических трудностей, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Сбой в работе информационных систем «КрасАвиа» произошел утром 18 сентября, сообщили в компании, передает РИА «Новости».
Представители перевозчика предупредили о возможных перебоях в работе сервисов и попросили пассажиров ориентироваться на информацию, размещаемую на табло в аэропортах по всей маршрутной сети.
Специалисты начали устранять неисправности.
В конце июля в «Аэрофлоте» заявили о сбое в информационных системах. Хакеры сообщали о полном уничтожении IT-инфраструктуры авиакомпании, однако Роскомнадзор не выявил утечки персональных данных клиентов «Аэрофлота».