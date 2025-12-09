Жительницы Курска и Москвы получили 11 и 14 лет за вербовку в ИГ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Второй Западный окружной военный суд приговорил жительницу Курска Полину Шевцову к 14 годам лишения свободы, а москвичку Екатерину Сазонову – к 11 годам колонии за участие и вербовку в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство*» (ИГ), передает ТАСС. Заседание состоялось в Курске в помещении Ленинского районного суда.

По словам пресс-секретаря суда Ирины Жирновой, Шевцова также получила пятилетний запрет на администрирование интернет-сайтов. Обе подсудимые отправятся отбывать наказание в исправительную колонию общего режима.

Шевцова признана виновной сразу по нескольким статьям УК РФ, включая склонение и вербовку к террористической деятельности, вовлечение несовершеннолетних, публичные призывы к экстремизму, пропаганду терроризма и участие в террористической организации. Сазонова осуждена за участие в деятельности террористической организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд назначил одиннадцать лет колонии охраннику из Нижнего Новгорода Илье Пушкову за присягу на верность ИГ.

Ранее был арестован ученик 11-го класса из села Хучни в Дагестане по подозрению в участии в запрещенной террористической организации после общения в TikTok, следствие ведет расследование.

А в мае Южный окружной военный суд вынес приговор участникам запрещенной организации, которые планировали теракт против городского суда Пятигорска, и приговорил Мухамаджона Тилоева к 18 годам, а Дилшода Каландарова – к 17 годам лишения свободы.

Группировка «Исламское государство» признана террористической организацией и запрещена в России решением Верховного суда от 29 декабря 2014 года.