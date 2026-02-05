Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Рыбопромысловые суда России полностью перешли на спутники «Гонец»
Российские рыбопромысловые суда полностью перешли на спутниковую систему «Гонец» для передачи данных о местоположении, заменив британские решения.
Все суда рыбопромыслового флота России оснащены российскими спутниковыми системами «Гонец», сообщает ТАСС.
На данный момент «Гонцами» оборудованы 900 судов – это 100% судов, участвующих в промысле сейчас. Еще 135 судов получат оборудование во втором полугодии 2026 года.
С 1 января 2026 года станции «Гонец» стали основными техническими средствами контроля на российских рыбопромысловых судах. Александр Михайлов, глава Центра системы мониторинга рыболовства и связи, отметил: «Позиции передаются в штатном режиме за редким исключением, когда судно попадает в зону действия сильных внешних помех, что может иметь место в районе портов по независящим от системы «Гонец» причинам. О таких случаях нам известно, все обращения капитанов и судовладельцев оперативно отрабатываются».
Использование британских спутниковых станций «Инмарсат» на таких судах в России прекращено в соответствии с приказом Минсельхоза. Теперь отраслевые предприятия для передачи данных о местоположении судна применяют российские системы «Гонец», «Ямал» и «Экспресс». Новый порядок оснащения распространяется на суда валовой вместимостью более 80 тонн и мощностью двигателя более 55 кВт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, рыбопромысловый флот России с 2026 года перешел на использование отечественных спутников.
Ростех разработал специальные спутниковые трекеры для работы в Арктике.
В России впервые использовали спутник для управления дроном.