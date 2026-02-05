Рыбопромысловые суда России полностью перешли на спутники «Гонец»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Все суда рыбопромыслового флота России оснащены российскими спутниковыми системами «Гонец», сообщает ТАСС.

На данный момент «Гонцами» оборудованы 900 судов – это 100% судов, участвующих в промысле сейчас. Еще 135 судов получат оборудование во втором полугодии 2026 года.

С 1 января 2026 года станции «Гонец» стали основными техническими средствами контроля на российских рыбопромысловых судах. Александр Михайлов, глава Центра системы мониторинга рыболовства и связи, отметил: «Позиции передаются в штатном режиме за редким исключением, когда судно попадает в зону действия сильных внешних помех, что может иметь место в районе портов по независящим от системы «Гонец» причинам. О таких случаях нам известно, все обращения капитанов и судовладельцев оперативно отрабатываются».

Использование британских спутниковых станций «Инмарсат» на таких судах в России прекращено в соответствии с приказом Минсельхоза. Теперь отраслевые предприятия для передачи данных о местоположении судна применяют российские системы «Гонец», «Ямал» и «Экспресс». Новый порядок оснащения распространяется на суда валовой вместимостью более 80 тонн и мощностью двигателя более 55 кВт.

