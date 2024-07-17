  • Новость часаСтало известно о штатной работе двигателей разбившегося в Подмосковье SSJ
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    Как понимать желание украинцев «вести переговоры с Россией»
    МИД: США сняли ограничения на использование вооружений для ударов по России
    В США предложили создать на Украине автономные зоны
    Над Украиной заметили самолет Grob британских ВВС
    Россия пообещала Украине ответ на провокацию против Белоруссии
    Лавров: Ультиматумы Запада в отношении России обречены на провал
    Президент Польши предупредил о близости войны с Россией после поражения Украины
    Трамп допустил ослабление санкций в отношении России
    Объявлена модернизация аэропортов Северного Кавказа
    Мнения
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

    В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

    Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем прощать релокантов

    Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.

    43 комментария
    17 июля 2024, 10:38 • Новости дня

    В России впервые использовали спутник для управления дроном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спутниковая связь впервые в России использована для управления беспилотником. Эксперимент прошел на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг» на Сахалине. Такие технологии позволят отслеживать местоположение беспилотных воздушных судов там, где отсутствуют другие каналы связи, сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

    Как говорится в сообщении, в рамках совместного эксперимента АО «Спутниковая система «Гонец» (входит в ГК «Роскосмос») и компании «Геоскан» были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в ЦОД спутниковой системы «Гонец», также была отправлена команда через спутник о принудительном возвращении БВС (беспилотных воздушных судов) на место запуска, передает ТАСС.

    Для тестирования технологии использовалось беспилотное воздушное судно «Геоскан 201», оснащенное экспериментальным бортовым модемом «Гонец». Испытания проходили в течение трех дней на аэродроме Пушистый.

    Как отметил гендиректор АО «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков, чьи слова приводит пресс-служба организации, это событие знаменует новую эру развития беспилотных решений, когда спутниковые технологии приходят в индустрию и позволяют совершенно по-иному раскрыть ее потенциал.

    Гендиректор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий указал на то, что за счет многофункциональности «спутниковые системы гораздо более перспективны и экономически эффективны с точки зрения инвестиций, чем наземная инфраструктура».

    Ранее руководитель Сибирского отделения ФПИ Владислав Сычков сообщил, что специалисты Фонда перспективных исследований прорабатывают создание перспективных видов спутниковой связи для управления авиабеспилотниками в отдаленных регионах.

    16 июля 2024, 17:15 • Новости дня
    Установлена предварительная причина катастрофы Superjet в Подмосковье

    Ошибку при установке датчиков назвали предварительной причиной катастрофы Superjet в Подмосковье

    Установлена предварительная причина катастрофы Superjet в Подмосковье
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет Sukhoi Superjet-100, упавший в Московской области на прошлой неделе, по предварительным данным, потерпел аварию из-за ошибки при установке датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Два из четырех датчиков были установлены с отклонением примерно в пять градусов, ошибку мог допустить один из техников Луховицкого авиазавода (филиал ОАК), сообщил источник «Известий».

    В результате при наборе высоты неверные показания с датчиков вызвали несвоевременную активацию системы защиты, предохраняющей самолет от сваливания, которая сама и направила Superjet в землю. При этом пилоты никак не могли обойти систему защиты и не допустить столкновения с землей, добавил он.

    Как пояснил собеседник издания, из-за некорректных данных электроника может посчитать, что самолет идет на подъем, в то время как на самом деле летит навстречу земле. «Примерно такая картина вырисовывается предварительно», – сказал он.

    Он подчеркнул, что перед вылетом судно прошло регламентное техобслуживание, а полет носил испытательный характер. В настоящее время выясняется, на каком этапе могла произойти ошибка и кто конкретно ее допустил. По словам источника, официальные выводы будут после расследования, но уже сейчас есть основания полагать, что причиной стал человеческий фактор.

    «Superjet – хороший самолет, за всю историю его полетов не было ни одного случая, чтобы судно этого типа разбилось из-за технического состояния. Но, как и всякий самолет, он не прощает ошибок», – добавил он.

    Кроме того, спустя два дня после катастрофы оперативно-ситуационный центр разработчика Superjet – ПАО «Яковлев» – выпустил информационное письмо, в котором указал на необходимость строго соблюдать руководство по эксплуатации при замене датчиков угла атаки.

    Накануне началась расшифровка бортовых самописцев упавшего SSJ.

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    16 июля 2024, 17:32 • Новости дня
    Бронекабина САО «Мальва» выдержала прямое попадание снаряда HIMARS
    Бронекабина САО «Мальва» выдержала прямое попадание снаряда HIMARS
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бронекабина новейшего самоходного артиллерийского орудия (САО) «Мальва» производства Ростеха выдержала прямое попадание снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в ходе спецоперации, сообщила госкорпорация.

    Как указали в Telegram-канале Ростеха, новейшая самоходная гаубица «Мальва» выдержала попадание из HIMARS, передает ТАСС.

    Атака произошла в зоне проведения спецоперации. На фото, опубликованных госкорпорацией, видно, что поражающие элементы ракеты M30A1 GMLRS, выпущенной из HIMARS, пробили колеса САО, но застряли в корпусе или отскочили от остекления.

    25 июня Ростех поставил для ВС России партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва», которые предназначены для уничтожения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

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    16 июля 2024, 18:04 • Новости дня
    Помощник Трампа предложил создать автономные зоны на Украине
    Помощник Трампа предложил создать автономные зоны на Украине
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник экс-президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл предложил создать автономные зоны на Украине, сообщает Bloomberg.

    Он отметил, что детали создание таких регионов нужно проработать. Гренелл считает, что Украина сможет добиться мира и сохранить целостность своей территории, если только часть регионов станут автономными, сообщает РИА «Новости».

    Ранее делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам заявил, что Трамп способен завершить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах.

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    16 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    В Духовном управлении Татарстана отреагировали на слова имама о «побивании» жен
    В Духовном управлении Татарстана отреагировали на слова имама о «побивании» жен
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Коран не допускает рукоприкладства, женщинам, столкнувшимся с домашним насилием, необходимо обратиться за помощью, заявили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана после публикации интервью с имамом из Казани Тимуром Камаевым.

    В интервью Камаев рассказал, в каких случаях можно «побивать» жен, чьим поведением недовольны мужья, передает РБК. По словам имама, «избивание» нарушает права жены, запрещено в исламе и за это грозит наказание в Судный день, а «побивание» призвано не травмировать женщину, а дать понять, «что она делает что-то не так».

    Представитель ДУМ Татарстана призвал ознакомиться с полной версией интервью, передает РИА «Новости». «В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо – грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию», – сказал он.

    В свою очередь агентство «Татар-информ», опубликовавшее интервью с Камаевым, заявило, что Telegram-каналы и СМИ распространяют вырванную из контекста часть интервью, говоря о возможности «бить так, чтобы не оставлять следов».

    Коментарии (43)
    16 июля 2024, 19:55 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание республиканцев завершить конфликт на Украине

    Американист Дудаков: Республиканцы видят большей угрозой для США Китай, а не Россию

    Эксперты объяснили желание республиканцев завершить конфликт на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Республиканцы считают, что США необходимо заморозить украинский трек и сфокусироваться на азиатском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Однако, по мнению американиста Дмитрия Дробницкого, республиканцы просто не хотят иметь отношения к «коррумпированному проекту Джо Байдена». Ранее представители Республиканской партии заявили о готовности начать переговоры с Россией в контексте Украины.

    «Республиканцы в большинстве своем выступают за то, что экзистенциальной угрозой для США сегодня является не Россия, а Китай. Отсюда и риторика, демонстрирующая готовность снизить градус противостояния Вашингтона с Москвой, дать гарантии невступления Украины в НАТО и неучастия блока в конфликте», – считает американист Малек Дудаков.

    В партии действительно считают, что Америка неправильно распределяет свои ресурсы, растрачивая их на Украине, что приводит к усилению Китая «в новой холодной войне», говорит аналитик. В связи с этим, по задумке республиканцев, Штатам необходимо заморозить украинский трек и сосредоточиться на азиатском направлении. В этом контексте он напоминает позицию кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса относительно выделения денег Киеву. «Тот не только выступал против траншей, но и призывал к переговорам с Россией во избежание скатывания в третью мировую войну», – поясняет Дудаков.

    На этом фоне американист допускает, что в случае прихода к власти Дональда Трампа его будущая администрация «первым же делом предложит Москве тот или иной переговорный трек». «Получится ли договориться – это уже другой вопрос. Полагаю, что многое будет зависеть в том числе от положения дел на фронте», – считает эксперт.

    Несколько иной точки зрения о причинах подобной риторики республиканцев придерживается политолог Дмитрий Дробницкий. «Республиканская партия относится к Украине как к коррумпированному проекту Байдена. В нем они не заинтересованы», – пояснил он.

    Собеседник также указал на атмосферу, царившую в первый день съезда республиканцев. «В перерывах между выступлениями политиков звучала песня, припев которой содержит следующую строчку: «But let's rebuild America first» (Сначала давайте восстановим Америку»). Это многое говорит о настроениях в партии. Они выступают за то, чтобы заниматься реальными проблемами страны, в то время как Байден раздает средства украинским негодяям», – сказал политолог.

    Он убежден, что администрация Трампа, если политик победит на выборах, попытается реализовать все то, о чем говорилось на съезде. Дробницкий также допускает, что Вэнс может стать переговорщиком по Украине. «Он молодой, энергичный, при этом довольно жесткий парень, который в достаточной степени информирован об украинском конфликте», – заключил Дробницкий.

    Ранее в Милуоки (штат Висконсин) завершился первый день съезда Республиканской партии США. По его итогам Дональда Трампа официально утвердили в качестве кандидата на президентских выборах. Кроме того, разрешилась главная интрига – кто станет вице-президентом в случае победы политика. Предложенная им кандидатура 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса от штата Огайо удивила многих наблюдателей.

    Издание Politico отметило, что возможная победа Трампа на выборах в США уже вызвала панику в Европе, а утверждение Вэнса кандидатом в вице-президенты «вызвало дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации поддержке Киева». «Это катастрофа для Украины», – приводит газета слова европейского чиновника высокого ранга.

    Напомним, Вэнс в марте выступил за ограничение поставок оружия на Украину в случае невыполнения ряда рекомендаций Пентагона. До этого он отмечал, что конфликт должен закончиться мирным соглашением, но для его подписания Киеву придется уступить территории. Вэнс также выразил мнение, что нежелание Белого дома вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным абсурдно.

    Впрочем, аналогичная риторика звучала и на съезде республиканцев. Высокопоставленный функционер Республиканской партии сообщил, что если Дональд Трамп победит на выборах президента США, то он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине. Причем, по его словам, для этого политику не нужны посредники – он готов лично вступить в диалог с Путиным.

    У Трампа хватит харизмы, чтобы положить конец конфликту на Украине, добавил делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам. «Это, пожалуй, самое важное, что должен сделать Трамп», – подчеркнул он. Другой высокопоставленный представитель партии по итогам съезда в Милуоки заявил, что НАТО не следует вводить войска на Украину, поскольку конфликт необходимо разрешить путем переговоров.

    В схожем ключе высказался и Джеймс Дэвид Вэнс. Он подчеркнул, что решение украинского вопроса поможет Штатам сфокусироваться на реальной проблеме – на отношениях с Китаем. Вэнс добавил, что подобные шаги также позволят избежать риска эскалации и ядерной войны.

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    16 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Лавров: Белый дом заблуждается, что от новой войны пострадает ЕС, а не США

    Лавров: Белый дом заблуждается, что от новой войны пострадают не США, а ЕС

    Лавров: Белый дом заблуждается, что от новой войны пострадает ЕС, а не США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация американского лидера Джо Байдена заблуждается в том, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники, заявил председатель Совета Безопасности ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров на министерских дебатах на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

    «[Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома] господин [Джон] Кирби от имени президента США заявляет: «Мы не стремимся к третьей мировой войне. Это имело бы ужасные последствия для Европейского континента». Как говорится, оговорка по Фрейду: в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обладает достаточным потенциалом для сдерживания американских ракет средней и малой дальности, которые планируют разместить в Европе, но целями российского оружия станут столицы европейских стран.

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    16 июля 2024, 13:17 • Новости дня
    Стало известно о планах ужесточить правила пополнения баланса телефона

    «Ведомости»: При пополнении баланса телефона наличными начнут требовать паспорт

    Стало известно о планах ужесточить правила пополнения баланса телефона
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пополнение баланса номера мобильного телефона в России вскоре станет возможно только по предъявлению паспорта, сообщил близкий к правительству собеседник.

    Для покупки сим-карт покупателям придется пройти проверку паспортных данных по базе МВД, сказал собеседник «Ведомостей».

    Проект такого закона разработали в Минцифры, пока его согласуют различные ведомства, Госдума может принять документ в конце весенней сессии, до 4 августа, добавил источник.

    Собеседники издания в двух мобильных операторах подтвердили, что подобные поправки проходят обсуждение.

    За каждую проданную с нарушениями сим-карту продавца могут оштрафовать на сумму до 10 тыс. рублей.

    В июне Госдума в первом чтении приняла проект закона, ужесточающий правила покупки сим-карт иностранцами.

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    16 июля 2024, 14:34 • Новости дня
    Назначена премия за первый сбитый на Украине F-16
    Назначена премия за первый сбитый на Украине F-16
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные получат премию в 15 млн рублей за первый сбитый на Украине истребитель F-16, сообщили в компании «Форэс» Министерству обороны России.

    Минобороны сделало публикацию, что директор компании «Форэс» Илья Потанин пообещал выплатить поощрение за уничтожение боевых самолетов F-15, передает РИА «Новости».

    В ведомстве добавили, что бойцы группировки «Центр» были премированы за уничтожение натовских танков под Авдеевкой.

    Ранее уже сообщалось, что уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16.


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    17 июля 2024, 02:19 • Новости дня
    США сняли ограничения на использование вооружений для ударов по России
    США сняли ограничения на использование вооружений для ударов по России
    @ Sgt. 1st Class Andrew Dickson/dvidshub.net

    Tекст: Максим Попов

    США фактически сняли ограничения на использование американских вооружений для ударов вглубь территории России, заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

    По словам Полищука, США продолжают оправдывать свои действия и пытаются переложить ответственность на Киев. Более того, режим Зеленского получил разрешение использовать американское оружие для ударов по российской территории, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что в США по-прежнему верят в свое превосходство и надеются нанести России стратегическое поражение, при этом оставаясь в безопасности за океаном.

    Напомним, во вторник Зеленский заявил о «позитивных сигналах» от Запада по ударам вглубь России.


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    16 июля 2024, 18:44 • Новости дня
    Назван долг Ивлеевой перед ФНС

    «Известия»: Долг Ивлеевой перед ФНС составил 21 млн рублей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Блогер Анастасия Ивлеева имеет задолженность перед ФНС в размере почти 21 млн рублей.

    Она не выплатила налоги в течение трех месяцев и игнорирует требования ФНС о погашении долга, сообщают «Известия».

    Ранее ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за неуплаты 11,4 млн рублей. Она является учредителем ООО «Коленки пчелы», у которой также имеется задолженность по налогам: 398,2 тыс. рублей по НДС, 1,303 млн по налогу на прибыль и 1,115 млн по страховым взносам.

    Ивлеева также фигурирует как бывший учредитель еще четырех компаний, одна из которых находится в процессе банкротства, а другую ликвидировали в 2022 году. Ее полномочия как учредителя прекращены в двух других компаниях.

    В январе сообщалось, что блогер задолжала налоговой около 137 млн рублей.

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    16 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Объявлена стоимость проезда для автомобилей по новому участку М-11

    «Автодор»: Цена за проезд легковушки по новому участку М-11 начнется от 3,2 тыс. рублей

    Объявлена стоимость проезда для автомобилей по новому участку М-11
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственная компания «Автодор» объявила, что стоимость проезда для легковых автомобилей по новому участку трассы М-11 начнется от 3,2 тыс. рублей.

    Для грузовых автомобилей цена начнется от 6,6 тыс. рублей, заявили в госкомпании, передает ТАСС.

    Цена на проезд по Северному обходу Твери составит 540 рублей для легковых машин, для грузовых – 970 рублей.

    Президент Владимир Путин во вторник открыл новый объезд Твери, он похвалил качество дорожного покрытия.

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    16 июля 2024, 13:38 • Новости дня
    ПВО России сбила украинский Як-52 с пулеметной установкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили с помощью пулемета украинский самолет Як-52, сообщило министерство обороны.

    Средства ПВО за этот период сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, две французские управляемые авиабомбы Hammer, семь снарядов HIMARS, 28 дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    С начала СВО уничтожены 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 650 дронов, 552 ЗРК, 16 594 танка и других бронемашин, 1378 машин РСЗО, 11 982 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    16 июля 2024, 13:52 • Новости дня
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Трампа в пользу Вэнса выглядит несколько удивительным, ведь многие полагали, что ставка будет делаться на человека, способного перетянуть на сторону экс-президента колеблющиеся штаты. Но видимо, выбор пал на еще большую эскалацию внутри США, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

    «Вэнс – достаточно интересная персона, родом из неблагополучной семьи, штат Огайо, так называемый ржавый пояс Америки. Все невзгоды, которые могли «проехаться» по средней белой американской семье, пришлись на родителей Джеймса Дэвида Вэнса», – рассказывает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Тем не менее он оказался крепким мальчишкой – неплохо закончил школу, отслужил в морской пехоте США, а затем поступил в университет Огайо и, окончив его, получил еще одно образование в Йеле. Более того, он довольно долго работал в своем родном «ржавом поясе», искал для этих штатов некое светлое будущее», – продолжил собеседник.

    Эксперт напоминает – Вэнс за свою жизнь успел даже написать книгу о собственной жизни. «Если вы хотите узнать правду о настоящем трампизме, то лучше прочитать эту работу, чем то, что написал сам Трамп», – замечает спикер.

    Когда же Вэнс пришел в политику, он оказался в среде «довольно традиционных республиканцев и даже позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес Дональда Трампа». «Правда, со временем картина поменялась, он оказался в Сенате, причем не без поддержки самого Трампа, и сейчас является его верным сторонником», – акцентирует американист.

    Дробницкий обратил внимание на возраст Вэнса: «Для большой политики он, конечно, просто мальчишка». «Что важно, Вэнс неоднократно крайне негативно отзывался о поддержке Вашингтоном Киева. Причем говорил он об этом с цифрами, точными данными и без запинки или каких-то конспектов, что указывает на его осведомленность о происходящих процессах», – рассуждает аналитик.

    В целом Вэнс является более радикальным, нежели Трамп, указывает политолог. «И это в некотором роде удивительно, поскольку многие считали, что экс-президент попробует подключить к своей кампании кого-то, кто перетянет на его сторону колеблющиеся штаты. Но видимо, ситуация в Америке такова, что о самих выборах мало кто думает, зато большинство беспокоится о рисках гражданской войны», – полагает спикер.

    Решение Трампа Дробницкий называет «умышленным обострением». «Более того, это еще и перчатка, брошенная в лицо всем либералам, или даже объявление им войны, ситуация очень наэлектризована», – заключил он.

    Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса. Решение экс-президента уже вызвало беспокойство в западных СМИ. Так, The New York Times напоминает, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов.

    Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины. По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.

    Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».

    В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», указывает The New York Times. Кроме того, европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор в пользу Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».

    Коментарии (10)
    16 июля 2024, 20:46 • Новости дня
    В Грузии спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине

    Иванишвили спрогнозировал завершение конфликта на Украине в течение года

    В Грузии спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные действия на Украине будут продолжаться еще не более года, считает основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

    Таким мнением Иванишвили поделился в ходе официального открытия предвыборной кампании партии, передает ТАСС.

    Иванишвили считает, что бои на Украине завершатся в течение года, однако если на выборах президента США победу одержат республиканцы, это может произойти уже в январе.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что скорого завершения украинского конфликта не ожидается.

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    16 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    Политолог Корнилов: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата
    Политолог Корнилов: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Усилия премьера Венгрии по урегулированию конфликта вокруг Украины направлены в будущее. Он надеется реализовать на практике миротворческий процесс после ноября, когда в США пройдут выборы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Виктор Орбан написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором призвал возобновить дипломатические отношения с Россией.

    «Сообщения о том, что Виктор Орбан по итогам «миротворческого вояжа» разослал европейским лидерам послание, появлялись в прессе и прежде. Если верить утечке, опубликованной газетой Bild, письмо венгерского политика относительно короткое – всего полторы страницы. Вряд ли там описаны все подробности визитов политика на Украину, в Россию, Китай и США», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    Вместе с тем в послании отражены все пункты, о которых Орбан говорил публично, считает он. «Инициативы премьера, по сути, направлены в будущее. Он надеется реализовать на практике миротворческий процесс по украинскому вопросу после ноября, поскольку пока у власти в США Байден и текущая администрация США. И как венгр пишет в письме, вряд ли что что-то может сдвинуться с места. Премьер убежден, что Трамп после победы запустит мирный процесс», – детализировал собеседник.

    При этом Орбан предупреждает лидеров ЕС о том, что после возвращения к власти экс-президента финансовое бремя поддержки Украины будет возложено на Европу. «А европейцам не справиться с этой задачей», – уточнил Корнилов. Отчасти поэтому он выступает и за возобновление дипломатических отношений с Россией. Однако, по оценкам эксперта, этого не произойдет в ближайшее время. «Рассчитывать на какие-то изменения в Евросоюзе мы можем только в том случае, если в объединении произойдут тектонические сдвиги», – считает он.

    Пока же миротворческие усилия венгерского политика раздражают Брюссель. Политолог напомнил, что ЕС бойкотирует встречу глав МИД в Будапеште, а западные политики и журналисты всячески критикуют Орбана. «Так, газета The Times выпустила материал, в котором премьера называют «апологетом Путина». А Хиллари Клинтон и вовсе считает венгра «иностранным автократом», – указал спикер.

    В схожем ключе выступают в Киеве. Поддержку Орбану высказывают Россия и Китай. Корнилов напомнил заявление Владимира Путина о том, что Москва приветствует миротворческие миссии, но считает завершение конфликта вокруг Украины через посредников маловероятным. «Другое дело, что урегулирование противостояния будет зависеть вовсе не от Орбана, Трампа или кого бы то ни было еще. Не нужно испытывать никаких иллюзий – мир на эту землю несет русский солдат», – заключил Корнилов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю. Послание было сформулировано по итогам недавних «дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом», его содержание приводит Bild.

    В письме из десяти пунктов Орбан отмечает, что по общему мнению, «интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально обострится». Он призвал ЕС возобновить отношения с Россией, провести переговоры с Китаем о мирной конференции и наладить политическое взаимодействие со странами Глобального Юга, чье уважение к союзу «было потеряно из-за позиции по конфликту на Украине».

    Венгерский премьер раскритиковал Джо Байдена, поскольку он «не способен изменить текущую провоенную политику» Соединенных Штатов. Дональд Трамп, по мнению Орбана, «после победы на выборах не будет ждать своей инаугурации, а сразу же будет готов действовать» с целью добиться мира на Украине. «У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет», – говорится в письме.

    Накануне советник премьер-министра Венгрии и его однофамилец Балаж Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet сообщил, что Виктор Орбан направил лидерам Европейского совета предложения об урегулировании конфликта на Украине. Балаж Орбан подчеркнул, что венгерская инициатива отличается «реалистичной оценкой ситуации». В ней также содержится соответствующий график необходимых действий. Он отметил, что в Европе до сих пор имеются силы, поддерживающие войну, представители которых негативно воспринимают выдвинутые Будапештом предложения.

    Тем временем Politico сообщает, что в ЕС планируют бойкотировать встречу глав МИД объединения в столице Венгрии. По данным издания, глава дипломатии союза Жозеп Боррель хочет созвать министров на формальный совет по иностранным делам в тот же день, когда должен пройти саммит в Будапеште. Данный жест должен стать «четким сигналом» для Орбана о том, что он не может говорить от лица всей организации.

    Высокая активность премьер-министра Венгрии в сфере урегулирования украинского конфликта может привести к потере страной председательства в ЕС. Ряд европейских чиновников всерьез рассматривают возможность прекращения или сокращения срока пребывания республики на данном посту. Однако, по мнению германского политолога Александра Рара, реализовать подобные планы будет непросто.

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