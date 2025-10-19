Суд в Дагестане арестовал школьника за общение в TikTok с представителем ИГ

Tекст: Ирма Каплан

Решение об аресте школьника было принято Верховным Судом Республики Дагестан, передает РИА «Новости».

Несовершеннолетний был задержан и затем арестован в рамках уголовного дела, возбужденного в середине сентября. По данным следствия, подросток через TikTok общался с неустановленным участником ИГИЛ*, что стало основанием для подозрений в его причастности к деятельности террористической организации.

Адвокат подростка просил суд избрать более мягкую меру пресечения, ссылаясь на то, что школьник находится под присмотром родителей, учится в школе и характеризуется положительно. Однако суд отклонил жалобу защиты, и подросток остается в СИЗО.

В случае признания вины подростку грозит от десяти до 20 лет лишения свободы. Решение об аресте вступило в силу в начале октября.

Как сообщил агентству знакомый с расследованием уголовного дела источник, участник ИГ через TikTok склонял школьника из Дагестана напасть на полицейских.

«Несовершеннолетний вошел в общение в социальной сети TikTok с неустановленным участником террористической и запрещенной в России организации ИГ. Его задержали на территории Республики Дагестан при попытке по указанию неустановленного лица забрать оружие (пистолет) для посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», – сказал он.

При этом задержанный причастность к преступлению не отрицает.

