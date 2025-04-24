Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Захарова предупредила Японию о последствиях передачи активов России
Российский МИД резко осудил решение Японии выделить кредит Киеву за счет замороженных российских активов, назвав это крайне враждебным шагом.
МИД России расценивает решение Японии направить около 3 млрд долларов Киеву в рамках программы экстренного кредитования ERA за счет доходов от замороженных российских активов как крайне враждебный и вероломный шаг, передает ТАСС. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что любые попытки Токио сгладить ситуацию неуместны, а подобные действия неизбежно приведут к ухудшению российско-японских отношений.
Дипломат отметила: «Если они считают, что здесь применима логика и вашим и нашим за полрубля спляшем – они ошиблись. Мы вынуждены разочаровать. Непременно и неизбежно окажут негативное влияние на отношения с Россией подобные действия».
Захарова напомнила, что Россия неоднократно предупреждала Японию о недопустимости участия в операциях с суверенными активами России. По ее словам, любые переводы прибыли или резервов киевскому режиму будут рассматриваться как соучастие в преступлениях и приведут к жестким контрмерам, включая асимметричные, затрагивающие еще сохраняющиеся сферы двустороннего взаимодействия. Ответственность за ухудшение отношений, по словам Захаровой, лежит на администрации премьер-министра Японии Сигэру Исибы.
Ранее российский МИД выразил решительный протест японскому послу Акире Муто из-за планов Токио направить средства от замороженных российских активов для выделения кредитов Киеву в рамках помощи Группы семи.