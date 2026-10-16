Почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО

Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции

Сын экс-депутата ГД Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции

Tекст: Катерина Туманова

«В нашей семье произошло огромное горе – наш с Соней (Софьей Капковой – прим. ВЗГЛЯД) старший сын Иван добровольно ушёл из жизни. На протяжении многих лет он боролся с тяжёлыми внутренними проблемами, которые, к сожалению, так и не удалось преодолеть», – написал Дмитрий Гудков (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) в соцсетях.

Он попросил не беспокоить семью в ближайшее время и дать возможность пережить эту трагедию. Никаких подробностей больше не приводилось.

Ивану Гудкову было 20 лет. Его отец в 2021 году покинул Россию из-за обысков по неуплате налогов. Иван жил в эмиграции и испытывал большие сложности в адаптации к новому окружению. Об этом он рассказал в последнем посте в соцсетях, который оставил в отложенных записях перед смертью.

«Если она вышла, то это значит лишь одно – я все же решился», – приводит «Газета.ru» предваряющую письмо фразу.

Иван сообщал о том, что единственный способ обрести счастье в эмиграции кроется в ассимиляции и отказе от русской идентичности ради чужой. «Но для меня этот путь неприемлем. В моей жизни было два лучших дара: родиться русским и жить в России. И хотя второе внезапно прервалось, право на третье у меня не отнимет уже никто», – приводит слова Ивана о праве умереть русским Lenta.Ru.

Дмитрия Гудкова, как бывшего участника признанного террористическим «Антивоенного комитета России», созданного по инициативе иноагентов Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова, внесли в официальный перечень экстремистов на фоне обвинений в подготовке вооруженного мятежа.

В 2025 году сбежавшего из страны оппозиционера официально включили в перечень террористов и экстремистов, а в 2024 году московский суд заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за нарушение правил деятельности иноагента. МВД в 2023 году объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова.