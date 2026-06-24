Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.3 комментария
Минюст: Заочно осужденным иноагентам при возвращении придется отбыть срок
Заочно осужденным иностранным агентам придется отбыть назначенное наказание в случае возвращения на территорию России, заявил замглавы Минюста Олег Свириденко.
«Мы совершенствуем законодательство, ужесточили уголовную ответственность, сделали ее заочной. Все те иноагенты, которые исчезли из нашей страны, сейчас должны понимать, что при желании вернуться в нашу страну им придется отсидеть тот заочный приговор», – сказал Свириденко, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о заочных судах над находящимися за рубежом гражданами.