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Путин предложил отложить снижение порога выручки для применения УСН
Дальнейшее уменьшение лимита доходов для применения предпринимателями упрощенной системы налогообложения может быть приостановлено после консультаций с правительством. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения, сейчас он составляет 20 млн рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 млн, а еще через год – десять», – заявил Владимир Путин, передает ТАСС.
Глава государства добавил, что детально обсудил этот вопрос с деловыми кругами и премьер-министром Михаилом Мишустиным. По итогам консультаций президент счел возможным отложить дальнейшее ужесточение требований к доходам бизнеса.
«Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки», – заявил президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Министерство финансов предложило снизить порог доходов по НДС для малого бизнеса до 10 млн рублей.
В ноябре Госдума одобрила поэтапное изменение этого показателя.
В конце того же месяца глава государства подписал соответствующий налоговый закон.