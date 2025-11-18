Госдума одобрила поэтапное снижение порога уплаты НДС для бизнеса

В Госдуме во втором чтении приняли закон о поэтапном снижении порога НДС для бизнеса

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о снижении порога выручки для уплаты НДС предпринимателями на упрощенной и патентной системах налогообложения. По ним с 2026 года порог составит 20 млн рублей, с 2027 года – 15 млн рублей, а с 2028 года – 10 млн рублей. Ранее планировалось одномоментное снижение до 10 млн рублей уже с 2026 года ради борьбы со схемами дробления бизнеса, отмечает ТАСС.

В комитет по бюджету и налогам было внесено 221 предложение об изменениях, многие из них были поддержаны. В частности, продлены меры поддержки налогоплательщиков, среди которых льготный порядок расчета пеней для организаций будет действовать до конца 2026 года. Также часть новых положений учитывает современные потребности бизнеса и помогает устранить возникшие в правоприменении проблемы.

Законопроект включает и другие новшества. Принята поправка, по которой налогообложение букмекерских контор упрощено: теперь ставка составляет 7% с разницы между выигрышами и ставками вместо прежних 5% со ставок.

Введено освобождение от НДС для сахаросодержащих напитков, реализуемых общественными организациями инвалидов. Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира больше не облагаются по ставке НДС 10%. Льготы по НДС сохранены для реализации прав на российское программное обеспечение и при продаже российского ПО.

Организациям радиоэлектронной промышленности теперь разрешено учитывать доходы от услуг по проектированию оборудования в профильных доходах для применения пониженных страховых взносов. Также сохранено право применения ПСН для стационарной торговли и автотранспортных услуг по перевозке грузов.

Однако были отменены льготы по НДС на обслуживание банковских карт, процессинг и эквайринг. Для компаний-производителей драгметаллов при продаже руды и концентратов аффинажным компаниям устанавливается нулевая ставка НДС. Третье чтение законопроекта запланировано на 20 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС операции по выплате процентов в драгоценных металлах в слитках.

Правительство России ранее утвердило поправки к федеральному бюджету, снижающие порог доходов для обязательной уплаты НДС до 10 млн рублей с 2028 года и вводящие мораторий на ответственность за первые нарушения для бизнеса.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года.