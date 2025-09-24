Минфин предложил снизить порог доходов по НДС с 60 до 10 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Министерство финансов предлагает снизить порог доходов для налогоплательщиков, использующих упрощенную систему налогообложения, при превышении которого возникает обязанность по уплате налога на добавленную стоимость (НДС), с 60 млн рублей до 10 млн рублей, сообщается на сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что эта мера направлена на борьбу с искусственным дроблением бизнеса.

Ведомство отмечает, что снижение порога позволит более эффективно выявлять компании, пытающиеся избежать перехода на общую систему налогообложения через разделение бизнеса на несколько более мелких предприятий. По мнению Минфина, это обеспечит более справедливое распределение налоговой нагрузки.

Также в Минфине считают, что для растущих предприятий такие изменения обеспечат более плавный переход к общим условиям налогообложения. Новый порядок должен упростить администрирование и повысить прозрачность налоговой системы для бизнеса.

Минфин внес проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

Минфин предложил повысить стандартную ставку НДС до 22% с 2026 года, сохранив льготные 10% для социально значимых товаров, включая продукты и лекарства.

Минфин также внес изменения в Налоговый кодекс для дополнительного финансирования обороны и безопасности.