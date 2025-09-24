Минфин предложил пересмотреть ставку НДС

Минфин предложил повысить стандартную ставку НДС до 22% с 2026 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минфин России предложил повысить стандартную ставку НДС с 20% до 22% с 1 января 2026 года, передает РИА «Новости».

Льготная ставка 10% останется для продуктов питания, лекарств, медицинских товаров и товаров для детей. Согласно документу, изменения вступят в силу только после одобрения поправок к Налоговому кодексу.

В сообщении министерства говорится: «Повышение стандартной ставки НДС на два процентных пункта (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие».

В настоящее время стандартная ставка НДС в России составляет 20% и применяется для большинства операций, если нет льгот. Льготная ставка в 10% действует для многих продовольственных и детских товаров, лекарств, изданий периодической печати, книг и племенных сельскохозяйственных животных.

Кроме того, Минфин предложил снизить порог доходов, при превышении которого бизнес на упрощенной системе налогообложения должен будет платить НДС, с 60 млн рублей до 10 млн рублей. В министерстве подчеркнули, что это решение направлено против схем дробления бизнеса и обеспечит плавный переход для растущих компаний на общие налоговые условия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин ранее выступал за повышение налога на прибыль с 20% до 25%. Для большинства предприятий малого бизнеса налоги не увеличатся.

Эксперты отмечали, что изменения в налоговой системе выгодны предприятиям, работающим по упрощенным схемам.