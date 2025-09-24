  • Новость часаГосдума одобрила законопроект о круглогодичном призыве на срочную военную службу
    24 сентября 2025, 12:10 • Справки

    НДС простыми словами. Как считать налог на добавленную стоимость

    НДС простыми словами. Как считать налог на добавленную стоимость
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Александр Гулин, Арина Мартьянова

    Налог на добавленную стоимость (НДС) – основной в России налог для организаций и юридических лиц. Он присутствует почти во всех товарах и услугах, потребляемых и бизнесом, и населением. Как устроен этот налог, какова его ставка, каков механизм его уплаты и как можно рассчитать НДС самостоятельно?

    Кто является плательщиком НДС

    Плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) являются компании и индивидуальные предприниматели, применяющие так называемую общую систему налогообложения (ОСН). В большинстве случаев обязанность заплатить НДС возникает при продаже товаров и услуг внутри страны, но также его платят и при ввозе товаров из-за рубежа.

    Суть НДС: налог, распределенный по производственной цепочке

    Для понимания сути НДС важно иметь в виду, что процесс производства любого товара чаще всего складывается из нескольких стадий. Это может быть закупка сырья, его обработка, изготовление деталей или элементов, доставка и создание конечного продукта.

    Все перечисленные операции, как правило, производятся разными участниками. У каждого из них – своя цена за свою работу, своя к ней добавленная стоимость (прибыль от предпринимательской деятельности). Каждый из них – лишь производственное звено перед тем, как товар поступит конечному покупателю. И конечно, каждый из участников этого процесса должен платить за полученную прибыль налоги, в том числе НДС, в федеральный бюджет. При этом плательщик НДС имеет право на так называемый вычет – возвращение суммы входящего НДС, то есть уплаченного не за свою прибыль, а за услуги контрагентов.

    Перед нами своего рода налоговая цепочка. Рассмотрим простой пример такой цепочки.

    Пример исчисления НДС

    Фермер продает пекарю муку за 10 рублей, но добавляет к этой сумме 2 рубля НДС. Итого он выставляет цену за свой товар в 12 рублей. Этот вид НДС называется исходящим (исчисленным при реализации).

    Пекарь, используя купленную муку, делает хлеб и продает его в магазин за 30 рублей. Он также добавляет к этой сумме НДС, итого стоимость хлеба для магазина составила 36 рублей. Однако, как указано выше, два рубля НДС уже уплачено предыдущим поставщиком (для пекаря это входящий, или принимаемый к вычету НДС). По закону в бюджет можно уплатить лишь разницу между входящим и исходящим НДС. Поэтому пекарь платит государству не шесть рублей, а четыре (шесть рублей НДС с продажи минус два рубля НДС с покупки).

    Аналогично поступает и магазин. Он продает хлеб конечному покупателю за 50 рублей + НДС = 60 рублей. Магазин платит государству: (10 руб. НДС с продажи минус 6 руб. НДС с покупки) = 4 рубля.

    Конечный потребитель платит 60 рублей, включая 10 рублей НДС, которые по цепочке собрали все участники.

    Таким образом, НДС – это косвенный налог, который платит конечный покупатель товара или услуги. Бизнес является посредником-сборщиком: он перечисляет государству разницу между НДС, который получил от покупателей, и НДС, который заплатил своим поставщикам.

    Сколько составляет НДС в 2025 году

    На территории Российской Федерации НДС был введен в 1992 году. До 2019 года его размер составлял 18%. В настоящее время стандартная ставка НДС составляет 20%.

    Детские товары, лекарственные препараты и медицинские изделия, книжная продукция, воздушные перевозки внутри России облагаются пониженным НДС в размере 10%.

    В некоторых случаях НДС составляет 5% или 7% (специальная ставка). Она применяется для ряда компаний, использующих упрощенную систему налогообложения, но при этом превышающих определенную законом предельную для этого режима сумму годового дохода.

    В сентябре 2025 года Минфин предложил с 1 января 2026 повысить стандартную ставку НДС до 22%, не изменяя параметры льготной ставки.

    Как математически выглядит порядок расчета НДС

    Порядок расчет НДС регулируется гл. 21 Налогового кодекса РФ. Специалистами применяются две формулы его исчисления. Первая позволяет рассчитать налог на добавленную стоимость, исходя из цены товара без НДС. В этом случае цену следует умножить на размер налоговой ставки, а затем разделить на 100. Таким образом, если цена товара, облагаемого 20% НДС, составляет 20 000 рублей, то итоговая сумма налога будет равна 4000 рублей.

    Вторая формула необходима для того, чтобы выделить налог на добавленную стоимость из общей цены товара с уже заложенным в нее НДС. Для этого имеющуюся цену умножают на размер налоговой ставки (5, 7, 10, 20%) и делят на 105, 107, 110 или 120 соответственно.

    Для упрощения процедуры расчетов существует онлайн-калькулятор НДС. Это сервис, который позволяет посчитать сумму налога к уплате или вычислить ее в составе цены.

    Кто может не платить НДС

    Налог могут не платить организации, пользующиеся специальными налоговыми режимами. В их числе:

    1. Предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели (ИП), пользующиеся УСН (упрощенной системой налогообложения). Вместо нескольких налогов (на прибыль, НДС, на имущество) платится один – 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами. Они не платят НДС в бюджет, но и не могут принимать купленный НДС к вычету.

    2. ИП, использующие патентную систему налогообложения (покупатели патента на определенный вид деятельности).

    3. Сельхозпроизводители на ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог). Это фермеры и предприятия, которые сами производят сельхозпродукцию.

    Кроме того, при транспортировке товаров из России с целью их продажи в настоящее время применяется ставка НДС в 0%. Она распространяется на продажу продукции в свободной таможенной зоне, реализацию товаров в странах ЕАЭС, транспортировку за пределы страны природного газа, перевозку товаров за границу воздушным путем, осуществление космической деятельности, обслуживание иностранных дипломатических представительств и т. д.

