Сенаторы оценили ликвидацию экологического вреда на полигоне «Красный Бор»

Tекст: Валерия Городецкая

Представители Совета Федерации, Минприроды России и профильных ведомств осмотрели территорию полигона и ознакомились с текущими работами по ликвидации накопленного экологического вреда, сообщает «Атом Медиа».

Сейчас на территории «Красного Бора» близится к завершению строительство эшелонированной противофильтрационной завесы – инженерного барьера, который должен предотвратить выход токсичных веществ за пределы полигона и полностью исключить риск загрязнения Балтийского моря. Параллельно развернута современная инфраструктура для переработки жидких и пастообразных отходов из открытых карт-накопителей: функционирует установка с 13-ступенчатой системой очистки, а также комплекс по литификации вторичных отходов. На объекте идут пуско-наладочные работы на реальных средах, после чего начнется полномасштабная переработка накопленных отходов. Также проводится устройство рекультивационного экрана.

Председатель профильного комитета Совета Федерации Александр Двойных подчеркнул особое внимание федеральных властей к проекту. «Проект рекультивации полигона, безусловно, не имеет аналогов с точки зрения технологий и очень важен, как для жителей региона, так и для государства. При этом важно обеспечить качество работ и безопасность для окружающей среды – провести необходимую отладку оборудования и тестирование режимов очистки. Совет Федерации продолжит осуществлять мониторинг работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде на всех этапах», – заявил он.

Заместитель генерального директора «Росатома» Андрей Никипелов отметил уникальность проекта и сложность задач, которые приходится решать его участникам. «Мы сталкиваемся с нестандартными вызовами, которые носят комплексный характер: как в технологической сфере, где приходится иметь дело со сложными составами отходов, обеспечивать максимальный уровень безопасности на всех этапах работы и укладываться в жесткие временные рамки реализации проектов, так и в нормативно-правовой области», – сказал он.

Участники заседания также рассмотрели, как продвигаются другие проекты в составе федерального проекта «Генеральная уборка», в том числе на площадках бывших предприятий «Усольехимпром» и «Байкальский ЦБК». Минприроды РФ оценивает, что применяемые на этих объектах решения войдут в национальный реестр технологий для ликвидации экологически опасных территорий по всей стране.



