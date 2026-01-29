В ОДКБ заявили о тревоге из-за конфликтов у своих границ

Tекст: Елизавета Шишкова

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выражает тревогу из-за роста числа конфликтов и их приближения к границам стран-участниц, передает РИА «Новости».

Генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков заявил: «Нашу особую тревогу и озабоченность вызывает приближение »зон нестабильности« непосредственно к границам государств-членов ОДКБ». Он отметил, что сохраняются угрозы международного терроризма, экстремизма, наркотрафика, перемещения боевиков и незаконной финансовой деятельности.

По словам Масадыкова, на фоне роста региональных конфликтов ОДКБ продолжает укреплять свою роль как важнейшая военно-политическая структура для обеспечения стабильности на постсоветском пространстве и во всей Евразии. Он напомнил, что с 1 января 2026 года вступает в силу его назначение на пост генерального секретаря организации по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В состав ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, при этом Армения в 2024 году заморозила свое участие. В 2026 году Россия станет страной-председателем организации, а президент Владимир Путин возглавит Совет коллективной безопасности.

Масадыков также сообщил, что секретариат ОДКБ передаст Путину план мероприятий по реализации решений ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности и выполнению приоритетных направлений работы в период российского председательства. Генсек подчеркнул, что предстоит большая работа по усилению внешнеполитической координации между странами-участниками и продвижению коллективных интересов на международной арене.

Российское председательство, по его словам, будет строиться вокруг идеи «Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель – общая ответственность». В рамках этого планируется проведение международного экспертного форума по коллективной безопасности. Масадыков подчеркнул, что ОДКБ открыта для взаимодействия с другими государствами и организациями ради обеспечения региональной и глобальной стабильности.

Президент России Владимир Путин обозначил укрепление коллективной обороны и координацию в военной и военно-технической сферах как главные задачи ОДКБ. Путин заявил о намерении Москвы делать все для укрепления ОДКБ.