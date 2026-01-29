В британских ВМС ужесточили нормы потребления алкоголя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новое ограничение на потребление алкоголя вводится в ВМС Британии, передает ТАСС. Теперь морякам разрешено употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю – это примерно 420-560 мл крепких напитков, 1,25-1,75 литра вина или 3,5-4,6 литра пива. Предыдущее разрешённое количество составляло 21 единицу в неделю.

Кроме того, как минимум два дня в неделю военнослужащие должны полностью воздерживаться от алкоголя, что соответствует целевым показателям правительства в области здравоохранения. Новые меры направлены на снижение оперативных рисков и сохранение здоровья персонала.

По данным официального доклада, подготовленного на основе рекомендаций военных врачей, употребление алкогольных напитков в британских ВМС остаётся одной из серьёзных проблем. В 2023 году 55% военнослужащих ВМС употребляли алкоголь в чрезмерных количествах, сейчас этот показатель снизился до 48%. В документе отмечается: «Эти цифры подчеркивают острую необходимость более строгого подхода к алкоголю для защиты персонала, повышения оперативной эффективности и снижения рисков для оперативной деятельности».

