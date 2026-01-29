Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
К аукциону Домодедово не допустили трех заявителей
Организаторы аукциона по продаже воздушной гавани Домодедово отклонили заявки трех участников из-за отсутствия задатка и ошибок в документах.
Согласно данным электронной площадки, к запланированным торгам не допущены три потенциальных покупателя, передает РИА «Новости».
Точное число участников пока остается неизвестным, однако о желании побороться за актив ранее заявляли структуры Шереметьево и Внуково.
В документации лота указаны конкретные имена и компании, получившие отказ.
«Перечень претендентов, не допущенных к участию: Рыбалкин Евгений Александрович, АО «Альма», ООО «Аргана», – говорится там.
Причины отклонения заявок оказались различными: Евгений Рыбалкин предоставил неполный или неверно оформленный пакет документов. Компании «Альма» и «Аргана» не внесли необходимый задаток в установленные сроки.
Повторные торги стартуют 29 января с начальной ценой 132,3 млрд рублей и пройдут на понижение.
Ранее Домодедово начали готовить к новому аукциону. На первом аукционе стартовая цена лота составляла 132,266 млрд рублей.
По мнению аналитиков, коммерческая стоимость московского аэропорта Домодедово находится на отметке гораздо ниже стартовой цены.