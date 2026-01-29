  • Новость часаФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    29 января 2026, 14:46 • Новости дня

    Национальный музей США пообещал вернуть Индии древние статуи

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальный музей азиатского искусства в Вашингтоне вернет Индии три скульптуры, ранее вывезенные из храмов штата Тамил Наду с нарушением закона.

    Решение о возвращении скульптур было принято после расследования, передает РИА «Новости».

    В ходе совместной работы с фотоархивом Французского Института в Пондичерри сотрудники музея выяснили, что статуи находились в храмах южной Индии с 1956 по 1959 годы.

    Музей приобрел произведения искусства у частной галереи в США, предоставившей поддельные документы о происхождении. Археологическое управление Индии подтвердило, что скульптуры были вывезены с нарушением законодательства страны.

    Одна из возвращаемых статуй останется экспонироваться в США на правах долгосрочной аренды с согласия индийской стороны. Национальный музей азиатского искусства в Вашингтоне является частью Смитсоновского института и располагает крупной коллекцией произведений из стран Азии и Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский музей передал властям Бенина священный трехногий табурет «катакле». Табурет стал последней недостающей частью коллекции сокровищ из дворца города Абомей. Передача артефакта прошла в рамках соглашения о реституции культурных ценностей западноафриканской стране.

    Ушаков: Россия обеспечит Зеленскому в ходе визита в Москву безопасность и условия для работы

    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент программы PBS News Hour Лиз Ландерс, которая освещает работу Белого дома и администрации американского лидера Дональда Трампа, поделилась деталью на одной из стен резиденции президента в Вашингтоне – совместным фото с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Ещё я заметил кое-что в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией, чего раньше не видела: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке, сделанную во время их летней встречи на Аляске», – написала Ландерс в соцсети Х.

    Журналистка добавила, что ниже на стене расположено фото президента Трампа с одним из внуков.

    Ландерс приложила к посту фото стены Белого дома, на котором президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп запечатлены в аэропорту в Анкоридже. Тогда политики пожали друг другу руки, сделали несколько фото и сели в автомобиль, чтобы проехать к месту переговоров.

    После встречи двух президентов Белый дом представил подборку фотографий на сайте. Среди них есть и та, что Трамп разместил на стене вестибюля – фото 27 и 28.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что это предварительная дата, и стороны пока исходят именно из нее, передает ТАСС.

    «На 1 февраля запланированы (переговоры). Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого», – сказал он.

    Ранее Кремль положительно оценил старт прямых контактов в Абу-Даби.

    Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби назвали в Белом доме историческим событием.

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США отвергает сообщение газеты Financial Times о том, что Вашингтон якобы требует территориальных уступок от Киева в обмен на гарантии безопасности, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

    Белый дом опроверг информацию о том, что США ставили Киеву условие отказаться от претензий на территории в обмен на гарантии безопасности, передает РИА «Новости».

    Заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли заявила, что единственная роль США состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки.

    «Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно, – заявила Келли.

    Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не выдвигали подобных требований и не требуют от Киева территориальных уступок. По её словам, США продолжают поддерживать дипломатические усилия, направленные на достижение соглашения между Россией и Украиной.

    Газета также приводит слова источника, знакомого с позицией Вашингтона. По его словам, США не оказывают давления на Украину по территориальному вопросу, а предоставление гарантий безопасности зависит от позиций обеих сторон – Украины и России.

    Вашингтон поставил Киеву условие о предоставлении гарантий безопасности только при согласии на сделку с отказом от территорий.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что долгосрочное урегулирование конфликта невозможно без решения территориального вопроса.

    @ Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник вблизи Мурманска был зафиксирован полет американского патрульного самолета P-8A Poseidon, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

    Poseidon был замечен в понедельник в нейтральном воздушном пространстве над Баренцевым морем неподалеку от Мурманска, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно вылетело из международного аэропорта Кефлавик в Исландии в 14.50 мск и спустя некоторое время приблизилось к российским границам. Самолет не нарушал воздушное пространство России, находясь в международной зоне.

    P-8A Poseidon разработан на основе гражданского лайнера Boeing 737-800ERX и предназначен для отслеживания движения морских судов и обнаружения подводных лодок, а также ведения борьбы с ними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint совершил наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии рядом с российской границей.

    В октябре британские самолеты-разведчики проводили масштабную операцию вдоль российских границ с использованием американского самолета-заправщика.

    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию в Абу-Даби стали историческим событием, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря Белого дома, на многосторонней встрече удалось собрать представителей обеих сторон конфликта для поиска пути к миру.

    Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп остается глубоко вовлечен в процесс урегулирования конфликта на Украине. Она отметила, что Трамп регулярно получает информацию о ходе переговоров от своих советников.

    Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп не теряет надежды на достижение мира и внимательно следит за развитием ситуации. В ответ на вопрос о предстоящих контактах лидеров, Левитт сообщила, что на неделе не запланировано телефонных разговоров между Трампом, президентом России Владимиром Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским перед следующим раундом переговоров, который ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает на продолжение работы российско-американско-украинской рабочей группы на экспертном уровне уже на текущей неделе.

    Tекст: Денис Тельманов

    В статье для американского исследовательского проекта прозвучала рекомендация сосредоточить усилия спецназа США на глубинных диверсиях и создании подполья.

    Майор ВС США Логан Фон Килмер в статье для проекта IWI (Irregular Warfare Initiative) предложил силам специальных операций США пересмотреть свою доктрину, передает ТАСС. Он отметил, что акцент должен сместиться с борьбы с терроризмом на проведение глубоких операций в тылу высокотехнологичного противника.

    Фон Килмер рекомендует возродить опыт групп «Джедбург», действовавших во время Второй мировой войны, которые организовывали сети сопротивления и проводили диверсии в оккупированной Европе. Он считает, что в условиях масштабных боевых действий основной задачей спецназа станет создание подпольных организаций, проведение диверсий на объектах критической инфраструктуры и нарушение логистики противника.

    В статье подчеркивается, что работа в «человеческом домене» и умение мобилизовать местное население в интересах США должны стать приоритетом для сил специальных операций. Фон Килмер отмечает, что эти навыки будут необходимы для эффективной иррегулярной войны против сильного противника.

    Согласно новой инструкции Министерства обороны США, вступившей в силу 29 ноября 2025 года, иррегулярная война определяется как комплекс военных действий, включающих непрямые, анонимные или асимметричные кампании для убеждения или принуждения других государств и организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ армии США «Дельта» использовал уникальные модификации вертолетов MH-60M «Черный Ястреб» с дополнительным вооружением и защитой при рейде в Каракасе.

    Американские военные планировали уничтожить три стратегических аэродрома в Венесуэле в случае попытки перехвата операции по захвату Николаса Мадуро.

    Министры Британии продемонстрировали резкую реакцию на высказывания американского лидера Дональда Трампа о роли союзников США в Афганистане.

    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «ЛУКОЙЛ» объявила о предварительном соглашении с американской Carlyle по продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских.

    «ЛУКОЙЛ» сообщил о заключении предварительного соглашения с инвестиционной компанией Carlyle по продаже 100% дочернего общества LUKOIL International GmbH, владеющего зарубежными активами группы. В пресс-релизе компании отмечается, что активы в Казахстане не войдут в периметр сделки и останутся в собственности «ЛУКОЙЛа», продолжая работу по действующим лицензиям, передает РИА «Новости».

    В компании подчеркнули, что соглашение с Carlyle не носит эксклюзивного характера и его реализация зависит от выполнения ряда условий, в том числе получения необходимых регуляторных согласований. В числе обязательных требований – разрешение на сделку со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

    «Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», – говорится в сообщении «ЛУКОЙЛа».

    Ранее американские власти разрешили проводить сделки с российским «ЛУКОЙЛом» и его дочерними структурами для продажи Lukoil International GmbH до 28 февраля.

    Крупные нефтегазовые проекты Казахстана с участием «ЛУКОЙЛа», включая КПО и «Тенгизшевройл», получили исключение из санкций.

    Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    Позднее США предоставили временные лицензии на сделки по продаже международного бизнеса «ЛУКОЙЛа».

    @ Lingmei Liu et al./Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Нобелевский лауреат Омар Яги представил новые материалы MOF и COF, способные эффективно улавливать воду и углекислый газ даже в самых засушливых условиях.

    Лауреат Нобелевской премии Омар Яги уверен, что его изобретение изменит мир, пишет New Scientist.

    В 1990-х годах Яги разработал металлоорганические каркасы (MOF) – материалы, обладающие рекордной пористостью: всего несколько граммов имеют внутреннюю площадь, сравнимую с футбольным полем. Лауреат подчеркивает, что управление пористостью позволяет MOF улавливать воду из пустынного воздуха, поглощать углекислый газ и решать другие глобальные задачи.

    Яги рассказал, что изначально исследование MOF было для него интеллектуальным вызовом: «Мы хотели создавать материалы по молекуле, как строить здания, или программировать молекулы, как детали конструктора Lego». Позже команда обнаружила уникальные свойства: материалы состоят из множества «комнат», в которых могут размещаться молекулы воды, углекислого газа и других веществ.

    В 2024 году ученые представили материал COF-999, который показал рекордную эффективность по улавливанию углекислого газа. По словам Яги, компания Atoco, основанная им в 2020 году, разрабатывает модули для очистки воздуха и добычи воды, которые могут работать даже в условиях влажности ниже 20% и использовать солнечную энергию либо отходящее тепло предприятий.

    Яги отмечает, что благодаря контролю химического состава MOF и COF можно создавать материалы, которые служат много лет, легко утилизируются и не наносят вреда окружающей среде. Кроме того, искусственный интеллект уже помогает ускорять разработку новых структур – за счет внедрения алгоритмов в лаборатории скорость создания оптимальных MOF удвоилась.

    Ученый уверен, что развитие ретикулярной химии только начинается: «Мы лишь прикоснулись к поверхности возможного». Он считает, что MOF смогут заменить ферменты в биомедицине, а новая концепция «мультивариантных» материалов позволит создавать уникальные микроокружения внутри одного кристалла для заданных технологических нужд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Нобелевский комитет присудил премию по химии за разработку металлоорганических каркасов Сусуму Китагава, Ричарду Робсону и Омару Яги.

    Сибига: Москва и Киев подпишут отдельные мирные соглашения с США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина планирует подписать договор о завершении конфликта с США, а США, в свою очередь, с Россией, Европы среди подписантов не будет.

    Украина намерена подписать мирное соглашение с Соединенными Штатами, а США, в свою очередь, с Россией, участие Евросоюза в этом процессе не предусмотрено, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью украинскому интернет-изданию «Европейская правда».

    «Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США», – отметил Сибига, отвечая на вопрос о вероятных сторонах будущего соглашения.

    Министр подчеркнул, что текущая конфигурация будущего договора еще не окончательная, переговоры продолжаются, а Евросоюз, несмотря на отсутствие формального участия в подписании, все же «присутствует» в процессе обсуждения и в гарантиях безопасности.

    Сибига сообщил, что ключевыми остаются вопросы о статусе некоторых территорий и Запорожской АЭС, которые пока не решены. Он также подтвердил, что присутствие американских войск на Украине в качестве гарантий безопасности не предусматривается.

    Сибига заявил, что Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Американский экономист Джеффри Сакс отметил, что у Владимира Зеленского и его европейских партнеров нет стратегии на данном этапе конфликта на Украине.

    Кремль назвал принципиальной территориальную часть «формулы Анкориджа».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считал, что обсуждать отдельные положения переговорного процесса по Украине преждевременно.

    Tекст: Вера Басилая

    Универсальная формула для решения задач в области дифференциальных уравнений, считавшихся нерешаемыми более 190 лет, была представлена российским ученым Иваном Ремизовым, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

    Российский математик Иван Ремизов вывел универсальную формулу для аналитического решения дифференциальных уравнений, передает ТАСС.

    Эти задачи считались нерешаемыми с 1834 года, когда Жозеф Лиувилль доказал невозможность выразить их решения через коэффициенты и элементарные функции.

    По словам Ремизова, его теорема позволяет разбить сложный процесс на множество маленьких простых кадров, что дает возможность описывать поведение системы пошагово.

    «Проще говоря, вместо того, чтобы гадать, как выглядит картина, теорема позволяет восстановить облик, быстро прокручивая «киноленту ее создания», – заявил ученый.

    Метод заключается в построении приближенных решений для каждого шага процесса и дальнейшем соединении этих шагов в единый точный график. При применении преобразования Лапласа уравнение переводится на язык обычных алгебраических вычислений, что существенно ускоряет получение результата.

    Открытие может преобразить вычисления в фундаментальной физике, экономике и других областях, где используются сложные дифференциальные уравнения, а также откроет новые возможности для поиска и изучения неизвестных функций.

    Ранее российские ученые создали метеоустойчивую лазерную систему связи. Разработчики заявили, что новая технология позволяет поддерживать стабильную передачу данных даже при неблагоприятных погодных условиях.

    Рубио: Уиткофф и Кушнер не примут участие в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры в Абу-Даби, запланированные на первое февраля, пройдут без участия спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, сообщил заявил госсекретарь США, помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    Рубио отметил, что на прошлой неделе уже состоялась встреча в ОАЭ, прошедшая впервые за много лет в трехстороннем формате с участием США, России и Украины, передает ТАСС. В переговорах тогда приняли участие Кушнер и Уиткофф, а также представители России и Украины.

    По словам Рубио, новые переговоры, запланированные на 1 февраля, пройдут в двустороннем формате, и США могут быть представлены, но это будут не Кушнер и не Уиткофф.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.

    Кремль положительно оценил старт прямых контактов в Абу-Даби.

    Tекст: Вера Басилая

    Любые гарантии безопасности для Киева возможны лишь после завершения конфликта и требуют обязательного согласования с Россией, сообщил госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    Согласие властей России на возможные гарантии безопасности Киеву со стороны Запада пока не получено, передает ТАСС. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.

    «Думаю, можно сказать, что они согласованы с нашей стороны уравнения. Разумеется, тут есть еще и российская динамика», – заявил Рубио.

    По его словам, любые гарантии безопасности могут быть введены только после завершения конфликта на Украине, и этот фактор обязательно должен быть учтен.

    Госсекретарь отметил, что обсуждения потенциальных гарантий ведутся на уровне НАТО, однако европейские страны не способны предоставить Киеву реальные гарантии безопасности без поддержки США. Он также призвал Европу наращивать собственный военный потенциал, чтобы обеспечить независимость в вопросах безопасности.

    Рубио заявил, что обсуждается возможное размещение воинских контингентов Британии и Франции на Украине при поддержке Соединенных Штатов.

    Госсекретарь США отметил, что стороны по урегулированию кризиса на Украине продолжают сближать позиции, однако территориальный вопрос остается главным препятствием.

    В МИД России предупредили, что размещение западных военных объектов и инфраструктуры на Украине будет расцениваться как иностранная интервенция, угрожающая России и европейским государствам.

    Песков: Работа экспертных групп России, США и Украины продолжится на неделе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва рассчитывает на продолжение работы российско-американско-украинской рабочей группы на экспертном уровне уже на текущей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы ожидаем, что работа на экспертном уровне будет продолжена, – заявил он в эфире Первого канала, комментируя переговоры в Абу-Даби. – И что это будет на неделе, в течение недели», подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

    Ранее Песков намекнул на получение Путиным доклада по переговорам в Абу-Даби.

    Напомним, в субботу завершились переговоры по Украине в Абу-Даби с участием России. Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы.

    Еврокомиссия не стала комментировать прошедшие в Абу-Даби переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские представители назвали опасения Украины по поводу якобы достигнутых Россией и США договоренностей по Донбассу проявлением паранойи, сообщает The Times.

    По данным The Times, украинское руководство опасалось, что в ходе встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже в августе 2025 года могла быть достигнута договоренность о передаче всего Донбасса под контроль России, передает РИА «Новости».

    Один из европейских правительственных советников сообщил изданию, что обеспокоенность Киева по этому вопросу могла быть необоснованной. В газете приводится его слова: «Он предположил, что это может быть всего лишь паранойя со стороны Украины».

    В администрации США ранее подтвердили, что ведут работу над новым планом по урегулированию ситуации на Украине, однако пока не раскрывают его детали, поскольку обсуждение еще продолжается. В Кремле со своей стороны подчеркнули, что Россия по-прежнему открыта к переговорам и находится на платформе диалога в Анкоридже.

    Ранее администрация США опровергла сообщения о требованиях к Киеву по территориальным уступкам в обмен на гарантии безопасности.

    Владимир Зеленский выразил готовность провести переговоры с Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Кремль отметил особую важность территориальных вопросов, входящих в формулу Анкориджа, для российской стороны.

    Российская делегация продолжает добиваться исполнения соглашений, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже.

