Национальный музей США пообещал вернуть Индии древние статуи

Tекст: Денис Тельманов

Решение о возвращении скульптур было принято после расследования, передает РИА «Новости».

В ходе совместной работы с фотоархивом Французского Института в Пондичерри сотрудники музея выяснили, что статуи находились в храмах южной Индии с 1956 по 1959 годы.

Музей приобрел произведения искусства у частной галереи в США, предоставившей поддельные документы о происхождении. Археологическое управление Индии подтвердило, что скульптуры были вывезены с нарушением законодательства страны.

Одна из возвращаемых статуй останется экспонироваться в США на правах долгосрочной аренды с согласия индийской стороны. Национальный музей азиатского искусства в Вашингтоне является частью Смитсоновского института и располагает крупной коллекцией произведений из стран Азии и Ближнего Востока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финский музей передал властям Бенина священный трехногий табурет «катакле». Табурет стал последней недостающей частью коллекции сокровищ из дворца города Абомей. Передача артефакта прошла в рамках соглашения о реституции культурных ценностей западноафриканской стране.