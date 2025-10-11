  • Новость часаAxios: Зеленский и Трамп по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    11 октября 2025, 18:33 • Новости дня

    Эксперт рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ

    Военный эксперт Перенджиев объяснил сообщения о разведывательной операции НАТО вблизи России

    Эксперт рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ
    @ REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сообщения о разведывательной операции НАТО вблизи российских границ – это элемент информационно-психологической войны, усиливающий эскалацию напряженности, которая уже идет по полной программе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В субботу стало известно, что на этой неделе британские самолеты-разведчики провели масштабную операцию вдоль российских границ при помощи американского самолета-заправщика.

    «А было ли все так, как об этом пишут британские СМИ? Британцы хотят показать, что могут совершать разведывательные полеты вблизи России. А на самом деле такие публикации могут быть актом или элементом информационной диверсии против РФ. Складывается впечатление, что в НАТО хотят проверить нашу реакцию. Отмечу, что этот вброс появляется после шумихи с «Томагавками», которые могут передать Украине», – заявил военный эксперт Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    По его словам, информация о якобы разведывательном полете призвана показать, что «Британия еще сильна и развивается военное сотрудничество с США».

    По мнению эксперта, главная задача такой миссии, если она действительно имела место, выбивание денег на военные расходы. «На это надо смотреть в первую очередь с коммерческой точки зрения. Как раз сейчас на Западе рассматриваются вопросы с выделением средств на военные бюджеты. Речь идет в целом о бюджете военного командования НАТО в Европе», – добавил спикер.

    По мнению эксперта, сейчас в Британии ждут ответной реакции со стороны России. «Информацией о пролете самолетов-разведчиков хотят вызвать не панику, но в определенном смысле тревогу, прежде всего у российского и белорусского сообщества. Это что-то вроде информационно-психологического воздействия с целью посмотреть на ответные действия, как будут перемещаться российские войска, средства ПВО и так далее. То есть в НАТО хотят отследить конкретную реакцию и ждут заявлений российских военных руководителей», – подчеркнул собеседник.

    При этом нельзя исключать, что была проведена реальная разведывательная операция и в будущем не исключены диверсии – только не стороны Запада, а с Востока или Юга, как это ранее было с участием Грузии.

    «Возможно, речь идет об отвлекающей информационной кампании. Британцы на это большие мастера, они действуют так не первый раз. Но если это реально произошло, то должно было иметь секретный характер. Информация должна была быть раскрыта не так быстро – не через два дня, а, как минимум, через месяц или полгода», – рассуждает эксперт.

    Спикер подчеркивает, что подобные заявления Британии лишь усиливают эскалацию напряженности в отношениях между НАТО и Россией и никак не способствуют укреплению безопасности. «Эскалация идет по полной программе, вдоль российских границ наращиваются вооруженные силы, выстраивается военная инфраструктура. А сейчас происходит очередной подлив масла в огонь», – пояснил Перенджиев.

    По его словам, сообщения о разведывательной операции НАТО вблизи российских границ и недавние инциденты с беспилотниками в Польше и других странах – это звенья одной цепи.

    «Инциденты с беспилотниками – начало всей этой информационно-психологической кампании, которая направлена на запугивание населения европейских стран и призвана показать возможности британцев противодействовать этому. Британцы попробуют перетянуть на себя поток денег, которые идут на вооруженные силы НАТО в Европе», – добавил спикер.

    В субботу стало известно о том, что Британия совместно с США и другими странами НАТО якобы провела масштабную воздушную операцию вблизи российских границ. По словам министра обороны Британии Джона Хили, союзники патрулировали воздушное пространство НАТО в течение 12 часов. Министр отметил, что это была «содержательная совместная миссия вместе с американскими и натовскими союзниками».

    По данным британских СМИ, в ходе миссии самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Rivet Joint и патрульный самолет морской авиации P-8A Poseidon пролетели из Арктики над территорией Белоруссии и Украины при поддержке американского самолета-заправщика KC-135.

    Согласно заявлению Королевских ВВС, самолет-заправщик ВВС США «сыграл решающую роль в обеспечении успеха миссии, обеспечив необходимую дозаправку в воздухе и расширив зону действия самолетов Королевских ВВС».

    Капитан группы Королевских ВВС Мэтью Д’Обин считает, что британские ВВС «привержены сотрудничеству с нашими союзниками для обеспечения безопасности и суверенитета воздушного пространства НАТО».

    «Подобные миссии демонстрируют единство НАТО и готовность защищать своих членов от любой агрессии», – заявил Д’Обин.

    Британский журнал Defence Journal отметил, что подобные миссии «призваны напомнить Москве, что ее попытки проверки границ НАТО встретят немедленный и убедительный ответ».

    Предыдущая миссия Британии, отмечают западные СМИ, имела место в сентябре этого года, когда самолет Королевских ВВС P-8 Poseidon якобы совершил наблюдательный полет вдоль границы Польши с Россией и Белоруссией.

    10 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Ушаков сообщил об уступках России на переговорах в Анкоридже

    Ушаков: Россия в Анкоридже пошла навстречу Киеву

    Ушаков сообщил об уступках России на переговорах в Анкоридже
    @ ALEXANDER NEMENOV/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе переговоров на Аляске Россия пошла на определенные уступки Киеву, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    На переговорах, прошедших в Анкоридже, российская сторона выразила готовность к уступкам по вопросам урегулирования ситуации на Украине, передает «Коммерсант».

    Юрий Ушаков отметил, что президент России Владимир Путин открыто заявил о возможных шагах навстречу и определенных уступках. Ушаков подчеркнул: «Мы там пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это».

    По словам помощника президента, эти шаги со стороны Москвы требуют ответной работы США с Евросоюзом и Киевом. Ушаков уточнил, что уступка или шаг навстречу связаны с тем, что американцы должны получить определенные действия от европейских и украинских партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине будет строиться на принципиальных положениях, обсуждавшихся на Аляске.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков отметил, что значительная часть достигнутого ранее прогресса после переговоров в Анкоридже была утрачена из-за позиции европейских стран.

    Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что импульс к урегулированию ситуации на Украине, заданный в Анкоридже, сохраняется.

    10 октября 2025, 22:16 • Новости дня
    Зеленский обвинил мэра Киева в ударах ВС России по ТЭЦ
    Зеленский обвинил мэра Киева в ударах ВС России по ТЭЦ
    @ Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил о неэффективной защите киевских ТЭЦ, дав понять, что проблема не только в работе систем ПВО, но и в действиях городских властей.

    Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с защитой объектов энергетики Киева от атак дронов, раскритиковав не только противовоздушную оборону, но и руководство города, передает Lenta.ru.

    В частности, Зеленский рассказал, что недоволен уровнем защиты ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

    «Мы не можем использовать ракеты Patriot против дронов. Какие могут быть вопросы к мэру? Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всем, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», – заявил глава киевского режима.

    Он отметил, что вопрос защиты энергетических объектов не ограничивается наличием систем ПВО, поскольку военные не могут применять ракеты Patriot против беспилотников. При этом Зеленский воздержался от прямых обвинений в адрес мэра Киева Виталия Кличко, однако подчеркнул, что некоторые лица не способны эффективно выполнять свои обязанности.

    Заявление Зеленского прозвучало на фоне слухов об отсутствии должной защиты киевских ТЭЦ от дронов. В ответ городские власти сообщили, что все объекты обеспечены необходимой защитой первого этапа по требованиям Генштаба.

    Ранее Зеленский объяснил провал работы ПВО Украины неблагоприятными погодными условиями.

    В Киеве оказалось парализовано движение общественного транспорта из-за перебоев с электричеством и массового скопления людей на станциях метро.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в городе.

    Минобороны России заявило о массированном ударе возмездия по энергетической инфраструктуре Украины.

    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    11 октября 2025, 09:58 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом

    Взрыв на НПЗ под Харьковом ранил десятки иностранных военных

    Подполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночного взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве были тяжело ранены десятки иностранных военных, присутствовавших на объекте, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В ночь на 11 октября на нефтеперерабатывающем заводе в городе Чугуев Харьковской области прогремел мощный взрыв, передает РИА «Новости».

    По информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, на территории завода ВСУ в течение нескольких дней накапливали топливо, военную технику, а также размещали личный состав и иностранных специалистов по управлению дронами и артиллерией.

    Лебедев заявил: «Ночью произошел взрыв в НПЗ. Со среды ВСУ аккуратно и тайно наполнялиемкости НПЗ. Этой ночью было несколько взрывов по приведенному резерву, в том числе по иностранным специалистам управления роями дронов и артиллеристов».

    В результате взрыва, по данным подполья, около 58 иностранных военных с тяжелыми ранениями были срочно вывезены из Чугуева. Среди пострадавших, уточнил Лебедев, находились как специалисты НАТО, так и украинские военнослужащие.

    Ранее Лебедев отмечал, что вокруг города в ангарах скапливалась техника, а на территорию завода регулярно завозили большие партии личного состава. По его информации, готовилась попытка прорыва со стороны ВСУ.

    Напомним, накануне подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом.

    Подполье в тот же день заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве.

    А днем ранее подполье доложило об уничтожении вооружения и специалиста НАТО в Одесской области.

    11 октября 2025, 13:55 • Новости дня
    Стало известно, чем занимается Асад в России

    Асад посвятил свободное время онлайн-играм в России

    Стало известно, чем занимается Асад в России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент Сирии Башар Асад, после переезда в Москву в 2023 году, увлекся онлайн-играми, живя с семьей в апартаментах в «Москва-Сити».

    Свергнутый президент Сирии Башар Асад проживает в Москве и увлечён онлайн-играми, сообщает Ura.Ru.

    По сведениям источников, 60-летний Асад проводит много времени за компьютером как в своем доме в Подмосковье, так и в апартаментах комплекса «Москва-Сити». Его семья владеет примерно 20 квартирами в левой башне этого делового центра.

    Увлечение видеоиграми у бывшего президента не новое: еще в 2016 году он признавался, что в свободное время играет в компьютерные игры.

    Источники уточняют, что Асад часто бывает в загородном доме, а также посещает торговый центр на первом этаже башни «Москва-Сити». После свержения в 2023 году он покинул Сирию при содействии российских военных, а семья заранее перевела значительные финансовые активы за рубеж. Это позволило им приобрести элитную недвижимость в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийский суд распорядился заочно арестовать Башара Асада по обвинениям, связанным с событиями в Дераа в 2011 году. МВД Сирии сообщило о задержании двоюродного брата Башара Асада.

    11 октября 2025, 02:33 • Новости дня
    Трамп обрушил рынок криптовалют угрозами Китаю

    Трамп обрушил рынок криптовалют угрозами Китаю пошлинами

    Трамп обрушил рынок криптовалют угрозами Китаю
    @ Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Цены на криптовалюты рухнули после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что введет дополнительные 100-процентные пошлины на товары из Китая и установит экспортный контроль на программное обеспечение. Согласно данным платформы Coinglass, менее чем за час трейдеры ликвидировали позиции на сумму более 7 млрд долларов.

    Согласно данным Coinglass, менее чем за час трейдеры ликвидировали позиции на сумму более 7 миллиардов долларов, при этом биткоин изначально подешевел более чем на 12%. Более мелкие и менее ликвидные токены, включая XRP, DOGE и ADA от Cardano, подешевели примерно на 19%, 27% и 25% за последние 24 часа соответственно, передает Bloomberg.

    Биткоин, который ранее на этой неделе достиг рекордного уровня в более чем 125 тыс. долларов, по состоянию на вечер пятницы в Нью-Йорке торговался на отметке около 113 тыс. долларов. Слабость на крипторынке проявилась уже в пятницу. Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа ставки на сумму около 10 млрд долларов были аннулированы в результате крупнейшей волны ликвидаций, по крайней мере, с начала апреля.

    Сильнее всего пострадали более мелкие и менее ликвидные токены: XRP, любимая криптовалюта memecoin DOGE и ADA от Cardano упали примерно на 19%, 27% и 25% соответственно за последние 24 часа.

    Усиление противоборствующей риторики между США и Китаем вызвало шок на рынках, ударив по акциям, нефти и криптовалютам, одновременно подстегнув стремление к безопасности казначейских облигаций и золота, резюмирует агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США с ноября введут дополнительные 100-процентные пошлины на импорт из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение американского производства, заявил президент США Дональд Трамп.

    11 октября 2025, 12:14 • Новости дня
    Миршаймер: Улыбка Путина на «Валдае» говорит о скором завершении конфликта
    Миршаймер: Улыбка Путина на «Валдае» говорит о скором завершении конфликта
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Улыбка президента России Владимира Путина на Валдайском форуме, по мнению американского политолога Джона Миршаймера, демонстрирует его полный контроль над ситуацией на Украине.

    Американский политолог Джон Миршаймер высказал уверенность, что конфликт на Украине скоро завершится, передает Ura.Ru.

    Профессор Чикагского университета заявил: «Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на «Валдае» тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу».

    По словам эксперта, западные страны осознают истинное положение дел. Они, однако, продолжают заявлять о мнимых успехах ВСУ в медийном пространстве.

    Миршаймер назвал главной проблемой Киева острую нехватку сил для удержания фронта.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска понесли значительные потери. Только за прошлую неделю, с 4 по 10 октября, они потеряли свыше 9,97 тыс. военнослужащих. За последние сутки потери ВСУ превысили 1,4 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала внимательно послушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай».

    Владимир Путин обозначил принципы полицентричного мира. Он также сравнил количество ядерных зарядов на подлодках России и США.

    11 октября 2025, 10:35 • Новости дня
    ERR: Эстония перекрыла дорогу через «Саатсеский сапог» из-за России
    ERR: Эстония перекрыла дорогу через «Саатсеский сапог» из-за России
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Автомобильное движение по дороге, частично пересекающей территорию России, временно остановлено на участке в Эстонии из-за опасений, связанных с российской активностью, сообщает телерадиокомпания ERR.

    Эстонские пограничники перекрыли автомобильную дорогу, которая частично проходит через так называемый «Саатсеский сапог» – участок Псковской области, передает РИА «Новости«. Отмечается, что участок дороги используется для поездок между эстонскими поселками, но на коротком отрезке проходит по территории России.

    В публикации говорится: «Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) перекрыл эстонскую дорогу, которая проходит через российскую территорию». Руководитель оперативного отдела Южной префектуры Эстонии Кюнтер Педоск объяснил, что причиной этого шага стала якобы российская активность в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии решили построить ограждение вокруг участка границы с Россией. Эстония также приняла решение застраивать приграничные участки, отказавшись от обмена землями с Россией. Окружение Саатсеского сапога забором не повлияет на его статус.

    11 октября 2025, 14:19 • Новости дня
    Британия и США провели воздушную операцию у границ России
    Британия и США провели воздушную операцию у границ России
    @ Mark Cosgrove/News Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания вместе с США и другими членами НАТО провела 12-часовую миссию по патрулированию воздушного пространства альянса близ российских границ,

    Великобритания совместно с США и другими странами НАТО провела масштабную воздушную операцию вблизи российских границ, передает ТАСС.

    По словам министра обороны Британии Джона Хили, союзники патрулировали воздушное пространство НАТО в течение 12 часов, используя боевые самолеты.

    Министр отметил, что это была «содержательная совместная миссия вместе с американскими и натовскими союзниками».

    По данным Reuters, операция проводилась 9 октября, в ней участвовали два британских самолета ВВС. Миссия прошла на фоне участившихся инцидентов с беспилотниками в Польше и ряде других стран.

    Власти Британии не уточняют детали маршрута и задачи, однако подчеркивают, что такие действия направлены на укрепление безопасности воздушного пространства Альянса. Официальные лица НАТО пока не комментировали итоги миссии.

    Ранее итальянские СМИ заявили, что Запад использует инциденты с беспилотниками для ускорения перевооружения Европы.

    Генсек НАТО Марк Рютте объявил о начале 13 октября учений НАТО по ядерному сдерживанию.

    Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    10 октября 2025, 21:57 • Новости дня
    Латвия решила выдворить более 800 россиян

    Власти Латвии обязали более 800 россиян покинуть страну

    Латвия решила выдворить более 800 россиян
    @ Alexander Welscher/dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Латвия собирается депортировать более 800 россиян, нарушивших правила миграционного законодательства, заявила директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке.

    Латвия собирается депортировать более 800 граждан России, нарушивших правила миграционного законодательства. Представитель Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке заявила, что «они должны покинуть страну в срок до 13 октября». Она подчеркнула, что пребывание в Латвии после этой даты будет незаконным, передает РИА «Новости».

    В стране проживает около 1,8 млн человек, из которых почти 40% составляют русскоязычные. Несмотря на это, единственным государственным языком в Латвии признан латышский. Русский получил статус иностранного языка.

    В Латвии принят законопроект о полном переходе образования на латышский язык в течение трех лет. Русский язык будет разрешено изучать лишь как язык меньшинства. С августа 2022 года временный вид на жительство гражданам России продлевают только в исключительных случаях, а постоянный предоставляют лишь при сдаче экзамена по латышскому языку на уровень не ниже А2.

    Власти Латвии отказались продлить вид на жительство 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальенову из-за его отказа заполнять «анкету лояльности».

    Власти Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова. В Калининграде выделили две комнаты в служебной квартире, он сейчас работал в Балтийском федеральном университете имени Канта.

    Министерство иностранных дел России отметило «запредельный уровень» русофобии в политике властей Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.

    11 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского

    Столтенберг: Байден назвал Зеленского «занозой в заднице» на саммите НАТО

    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Вильнюсе в неформальной беседе назвал Владимира Зеленского «занозой в заднице», заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что во время саммита НАТО в Вильнюсе Байден в неформальной беседе назвал Зеленского «занозой в заднице», пишет РБК.

    «Президент Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: «Как мы говорим в Америке, он [Зеленский] – заноза в заднице», – вспоминает экс-генсек НАТО

    По словам Столтенберга, это прозвище прозвучало в момент обсуждения итоговой декларации, поскольку американская сторона раздражалась разным восприятием поддержки Киева. Столтенберг отметил, что формулировки документа заранее обсуждались с Киевом, но Зеленский публично выразил недовольство тем, что формулировки допускают переговоры с Россией о членстве Украины в НАТО.

    В альянсе были удивлены позицией Киева. Некоторые партнеры блока настаивали на расширении поддержки Украины в декларации, а США даже рассматривали вариант убрать все пункты о поддержке Киева.

    Ранее экс-глава НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах назвал Сергея Лаврова элегантным дипломатом и грубияном.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко несколько раз называл Владимира Зеленского «гнидой».

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста».

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по территории России крылатыми ракетами Tomahawk формой «понтажа».

    11 октября 2025, 13:03 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 95 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 89 528 беспилотников, 631 ЗРК, 25 460 танков и других бронемашин, 1 598 боевых машин РСЗО, 30 364 орудия полевой артиллерии и миномета, 43 694 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ОПК Украины.

    Днем ранее ВС России поразили портовые сооружения ВСУ.

    11 октября 2025, 16:47 • Новости дня
    Столтенберг дал характеристику Путину

    Экс-генсек НАТО Столтенберг назвал Путина трудолюбивым и рациональным лидером

    Столтенберг дал характеристику Путину
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах написал, что президент России Владимир Путин произвел на него впечатление трудолюбивого, рационального и целеустремленного человека.

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг поделился воспоминаниями о своих встречах с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Впервые Столтенберг посетил Москву в июне 2001 года, когда занимал пост премьер-министра Норвегии.

    Он отметил, что его впечатление о Путине сложилось как о трудолюбивом, рациональном и целеустремленном человеке. По словам Столтенберга, большинство встреч проходили в приятной атмосфере, а Путин всегда был хорошо подготовлен к обсуждаемым вопросам.

    «С русскими можно сотрудничать, и они соблюдают достигнутые договоренности», – отметил Столтенберг в своих мемуарах.

    Он также добавил, что опыт общения с Путиным оставил у него позитивные впечатления относительно сотрудничества.

    Ранее президент США Дональд Трамп называл Путина «сильным парнем» и «профессионалом».

    Также Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе назвал Владимира Зеленского «занозой в заднице».

    Столтенберг также назвал  в своих мемуарах главу МИД России Сергея Лаврова «элегантным дипломатом и грубияном».

    10 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Зеленский объяснил провал ПВО Украины плохой погодой
    Зеленский объяснил провал ПВО Украины плохой погодой
    @ Yuliia Ovsiannikova/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны Украины за ночь сбили на 20–30% меньше целей из-за сложных погодных условий, заявил Владимир Зеленский.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объяснил снижение эффективности украинской противовоздушной обороны в ночное время неблагоприятными погодными условиями, передает RT.

    По его словам, из-за метеоусловий украинским расчетам ПВО удалось сбить на 20–30% меньше воздушных целей, чем обычно. «И я думаю, что именно это дало такой эффект», – заявил Зеленский.

    Ранее Минобороны заявило, что ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины. Владимир Зеленский заявил о массовых отключениях света на Украине.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с подачей электричества и воды после взрывов в городе.

    11 октября 2025, 17:24 • Новости дня
    Вучич выразил разочарование условиями поставок российского газа Сербии

    Вучич сообщил о разочаровании предложенными Россией поставками газа в Сербию

    Вучич выразил разочарование условиями поставок российского газа Сербии
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Сербии разочарованы, что предложение по продлению договора о поставках российского газа будет действовать только до конца 2025 года, заявил президент Александр Вучич.

    Президент Сербии Александр Вучич выразил разочарование условиями российской стороны по вопросу поставок газа, передает «Интерфакс».

    По его словам, Сербии предложили договор на поставку газа только до Нового года, что, как отметил Вучич, «сильно разочаровывает» сербскую сторону.

    Глава государства напомнил, что Белград рассчитывал заключить долгосрочное соглашение еще в мае текущего года. Вучич подчеркнул, что нынешние условия не соответствуют ожиданиям Сербии по обеспечению энергобезопасности страны.

    В понедельник Александр Вучич намерен провести встречу с главой «Газпром нефти» Александром Дюковым и заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. На встрече планируется изложить предложения Белграда, которые, по мнению Вучича, являются выгодными и для российской стороны. При этом он выразил сомнение, что Москва примет эти инициативы.

    Ранее США ввели санкции против сербской компании NIS.

    Сербия отказалась национализировать NIS несмотря на введенные ограничения.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что отсрочить введение санкций США против NIS невозможно.

    10 октября 2025, 19:44 • Новости дня
    Мэр Львова отказался включать отопление в городе из-за нехватки газа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Коммунальные предприятия Львова в ближайшие недели не смогут обеспечить отопление жилых домов из-за нехватки газа, сообщил мэр города Андрей Садовой.

    Он отметил: «Сейчас ситуация в стране такая, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление», передает РИА «Новости». По словам Садового, на октябрь Львову выделили лимит в 8 млн кубометров газа из необходимых 18 млн. Мэр уточнил, что для полноценного прохождения отопительного периода в октябре городу не хватает еще 10 млн кубометров.

    В текущих условиях городские власти обеспечивают подачу тепла только в больницы и школы. Жителям Львова рекомендовано заранее подумать об альтернативных источниках обогрева.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре украинских объектов.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей о том, что грядущая зима окажется самой сложной с начала спецоперации на Украине, поскольку инфраструктура города постоянно восстанавливается после повреждений.

