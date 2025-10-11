Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
Британия и США провели воздушную операцию у границ России
Великобритания вместе с США и другими членами НАТО провела 12-часовую миссию по патрулированию воздушного пространства альянса близ российских границ,
Великобритания совместно с США и другими странами НАТО провела масштабную воздушную операцию вблизи российских границ, передает ТАСС.
По словам министра обороны Британии Джона Хили, союзники патрулировали воздушное пространство НАТО в течение 12 часов, используя боевые самолеты.
Министр отметил, что это была «содержательная совместная миссия вместе с американскими и натовскими союзниками».
По данным Reuters, операция проводилась 9 октября, в ней участвовали два британских самолета ВВС. Миссия прошла на фоне участившихся инцидентов с беспилотниками в Польше и ряде других стран.
Власти Британии не уточняют детали маршрута и задачи, однако подчеркивают, что такие действия направлены на укрепление безопасности воздушного пространства Альянса. Официальные лица НАТО пока не комментировали итоги миссии.
Ранее итальянские СМИ заявили, что Запад использует инциденты с беспилотниками для ускорения перевооружения Европы.
Генсек НАТО Марк Рютте объявил о начале 13 октября учений НАТО по ядерному сдерживанию.
Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.