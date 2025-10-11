Британия и США провели воздушную операцию у границ России

Tекст: Вера Басилая

Великобритания совместно с США и другими странами НАТО провела масштабную воздушную операцию вблизи российских границ, передает ТАСС.

По словам министра обороны Британии Джона Хили, союзники патрулировали воздушное пространство НАТО в течение 12 часов, используя боевые самолеты.

Министр отметил, что это была «содержательная совместная миссия вместе с американскими и натовскими союзниками».

По данным Reuters, операция проводилась 9 октября, в ней участвовали два британских самолета ВВС. Миссия прошла на фоне участившихся инцидентов с беспилотниками в Польше и ряде других стран.

Власти Британии не уточняют детали маршрута и задачи, однако подчеркивают, что такие действия направлены на укрепление безопасности воздушного пространства Альянса. Официальные лица НАТО пока не комментировали итоги миссии.

Ранее итальянские СМИ заявили, что Запад использует инциденты с беспилотниками для ускорения перевооружения Европы.

Генсек НАТО Марк Рютте объявил о начале 13 октября учений НАТО по ядерному сдерживанию.

Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.