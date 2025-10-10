На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».5 комментариев
Рютте сообщил о старте учений НАТО по ядерному сдерживанию
Учения Steadfast Noon по ядерному сдерживанию стартуют 13 октября и пройдут без применения настоящих ядерных боеприпасов, задействовав авиацию разных стран НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
По его словам, НАТО начнет свои ежегодные учения по ядерному сдерживанию 13 октября, передает ТАСС.
Рютте подчеркнул: «НАТО с 13 октября будет проводить свои ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon», добавив, что в ходе маневров использование настоящих ядерных боеприпасов не предусмотрено. Учения предполагают участие авиации как ядерных, так и неядерных государств НАТО.
Учения проходят в формате воздушных маневров, где отрабатываются алгоритмы действий в случае необходимости нанесения потенциальных ядерных ударов по России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о планах НАТО усилить сдерживание России. Эммануэль Макрон принял решение сдать в аренду ядерное оружие Франции странам НАТО. Николай Патрушев заявил, что на учениях Альянса отрабатываются сценарии захвата Калининграда.