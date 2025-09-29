  • Новость часаПравящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте
    Куда российские войска двинутся после Юнаковки
    Додон назвал причину провала партии Санду на выборах в Молдавии
    Лукашенко назвал условие начала войны «на все деньги»
    Общественники предложили учредить День защитницы Отечества
    На выборах в Молдавии обработали 100% протоколов
    Белгород за сутки подвергся двум ракетным обстрелам
    В НАТО не смогли установить нарушителей воздушного пространства стран альянса
    Рим ответил на слова Зеленского о российских дронах
    Назван срок решения ЕС о конфискации российских активов
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    29 сентября 2025, 10:05

    Запад оправдал перевооружение заявлениями о российских БПЛА в Европе

    Il Fatto Quotidiano: Запад оправдал перевооружение заявлениями о российских БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инциденты с беспилотниками, несмотря на отсутствие доказательств враждебных действий со стороны России, используются западными странами как повод для ускорения перевооружения Европы, говорится в публикации итальянской газеты Il Fatto Quotidiano.

    Западные политики и СМИ продолжают делать заявления о так называемых «российских провокациях» с беспилотниками в Европе, пишет ТАСС.

    По данным итальянской газеты Il Fatto Quotidiano, результаты проверок, проведенных национальными разведслужбами и НАТО, не подтвердили таких обвинений.

    В публикации отмечается, что лидеры Евросоюза используют формулировки вроде «преднамеренная атака» и «гибридная война» при описании инцидентов с БПЛА. Однако анализы НАТО, NORAD, спецслужб и независимых журналистов показывают обратное: большинство происшествий связано с обычными операциями или помехами от украинских глушилок, не имеющими отношения к намерениям России.

    Il Fatto Quotidiano подчеркивает, что обвинения западных лидеров, подхватываемые рядом СМИ, а затем опровергаемые расследованиями, формируют атмосферу страха, необходимую для перевооружения Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании установили специальный радар для защиты аэропорта Копенгагена от БПЛА. В Германии заявили о высоком уровне угрозы, связанной с использованием дронов. БПЛА появились у крупнейшего военного объекта Дании в ночное время.

    28 сентября 2025, 14:22
    Лукашенко назвал условие начала «войны на все деньги»

    Лукашенко пригрозил мгновенным ответом на атаки НАТО по самолетам России

    Лукашенко назвал условие начала «войны на все деньги»
    @ Рамиль Ситников/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты являются необдуманными и быстро сойдут на нет. Однако если силы НАТО собьют «что-то российское» над Калининградской областью, тогда придется воевать «на все деньги».

    Заявление Александра Лукашенко прозвучало в ходе интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Глава Белоруссии отметил, что угрозы НАТО о возможном сбитии российских летательных аппаратов – не более чем публичные слова без реального намерения, но предупредил о последствиях. «Вы знаете, болтать можно и в публичное пространство любые аферы запускать. А когда дойдет до дела, вот вы потом увидите, что они собьют и как», – заявил Лукашенко.

    По его словам, если кто-либо из стран НАТО решится на подобные действия, за этим сразу последует ответ. Президент подчеркнул: «То, что они заявили, что будут сбивать. Ну пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом собьют что-то российское. Ну нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать на все деньги, как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет. Поэтому, думаю, успокоятся, поговорят».

    Лукашенко выразил уверенность, что ситуация не выйдет из-под контроля, а резкие заявления западных стран вскоре прекратятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки сбить объекты в небе над Россией будут считаться грубым нарушением суверенитета и повлекут серьезные последствия.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала страны НАТО быть готовыми сбивать российские самолеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие заявления безответственными.

    27 сентября 2025, 20:34
    Лавров обратил внимание на дальность полета упавших в Польше БПЛА

    Лавров: Россия не направляла беспилотники или ракеты в Польшу

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники, обнаруженные на территории Польши, по своим характеристикам не способны преодолеть расстояние от границы России до Польши, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Беспилотники, которые были обнаружены на территории Польши, имеют дальность полета, меньшую, чем расстояние от России до Польши, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    «Если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», – заявил Лавров.

    Лавров также подчеркнул, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты на территории стран Европы и членов НАТО, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз ведут настоящую войну против России, используя на Украине Киев в качестве инструмента.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны, если подтвердятся сообщения о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    Лавров также заверил, что Россия готова дать отпор любой агрессии против страны.

    28 сентября 2025, 11:50
    Индонезия готова ввести войска на Украину

    Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    26 сентября 2025, 21:44
    FT: Российский корабль «Янтарь» не дает спать НАТО
    FT: Российский корабль «Янтарь» не дает спать НАТО
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведывательный корабль «Янтарь» стал предметом беспокойства НАТО из-за подозрений в проведении подводных шпионских операций около критически важной инфраструктуры Европы, пишет Financial Times.

    По данным FT, судно в течение трех месяцев перемещалось вдоль берегов Северной Европы, Атлантики и Средиземного моря, «уделяя особое внимание районам с подводными кабелями для связи, интернета, финансовых транзакций и военной координации», пишут «Ведомости».

    Эксперты газеты отмечают, что «Янтарь» занимается изучением расположения кабелей и трубопроводов. «[Янтарь] – это инструмент, который Россия использует, чтобы каким-то образом не давать нам уснуть. Мы очень внимательно следим за ним», – заявил один из высокопоставленных командующих НАТО.

    Газета также уточняет, что в ноябре 2024 года судно отправилось из бухты на Кольском полуострове и по ходу маршрута «неоднократно отключало системы опознавания, чтобы скрыть свою активность». С помощью спутниковых данных Европейского космического агентства издание определило, что «Янтарь» находился непосредственно над критически важными коммуникационными кабелями в Ирландском море».

    Корабль «Янтарь» состоит на вооружении с 2015 года и оснащен глубоководными аппаратами для работы на больших глубинах. В 2021 году его уже фиксировали западные военные у берегов Франции и США.

    Ранее в Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике.

    27 сентября 2025, 21:52
    Лавров предостерег страны от попыток сбивать объекты в небе России

    Tекст: Вера Басилая

    Любые попытки сбить объекты, в том числе дроны, в небе над Россией будут расценены как грубое нарушение суверенитета и повлекут серьезные последствия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН предостерег тех, кто попытается сбивать любые объекты в российском воздушном пространстве, передает ТАСС.

    По его словам, такие действия будут рассматриваться как грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета России, и те, кто решится на них, «серьезно пожалеют».

    «Я думаю, люди серьезно пожалеют, если они пойдут на такое грубейшее нарушение нашей территориальной целостности, нашего суверенитета», – заявил Лавров.

    Он также отметил, что если дрон не находится над территорией России, то государство, чьи границы нарушены дроном, вправе самостоятельно решать, как поступить с данным объектом для обеспечения своей безопасности.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны НАТО к готовности сбивать российские самолеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие заявления безответственными.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

    27 сентября 2025, 20:17
    Лавров: Любая агрессия против России получит решительный отпор

    Лавров заявил о готовности России дать отпор любой агрессии против страны

    Tекст: Вера Басилая

    Любая агрессия против России получит решительный отпор, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    По словам Лаврова, любая агрессия против России встретит решительный отпор, у НАТО и Евросоюза не должно быть сомнений в этом, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что представители альянса и Евросоюза не только убеждают своих граждан в неизбежности войны с Россией и призывают к экономии, но и открыто говорят о подготовке нападения на Калининградскую область и другие российские территории.

    «Любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией», – подчеркнул Лавров.

    По словам министра, киевские власти и их западные союзники не осознают, насколько сложна текущая ситуация, и не проявляют желания вести честные переговоры. Лавров отметил, что на сегодняшний день ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не видно понимания остроты момента и стремления к честному диалогу.

    Он добавил, что такие позиции Запада и украинской стороны только усугубляют международную напряженность и препятствуют поиску реальных решений.

    Ранее Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя Украину как инструмент.

    Лавров обвинил Европу в попустительстве терактам Киева.

    Лавров также заявил, что обсуждение перспективы третьей мировой войны западными политиками вызывает серьезную обеспокоенность у России на фоне нарастающей милитаризации Европы.

    29 сентября 2025, 08:50
    В НАТО не смогли установить нарушителей воздушного пространства альянса

    Драгоне: В НАТО не смогли установить нарушителей воздушного пространства альянса

    В НАТО не смогли установить нарушителей воздушного пространства альянса
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс еще не знает, кто стоит за недавними нарушениями пространства его стран.

    Драгоне заявил, что альянс пока не располагает информацией о том, кто стоит за недавними нарушениями воздушного пространства стран-участниц, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «С учетом того, что эти нарушения произошли совсем недавно, они все еще расследуются, и, разумеется, нам нужна точка опоры – установление ответственного за нарушения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал уничтоженные над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО об уничтожении нескольких беспилотников. Представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением на Польшу.

    27 сентября 2025, 16:18
    Политик Мема назвал войну с Россией целью Европы

    Финский политик Мема обвинил Европу в подготовке войны с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Основная цель Европы заключается в том, чтобы начать прямую войну с Россией, заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Главная цель Европы заключается в начале прямых боевых действий с Россией, такую точку зрения высказал бывший кандидат в Европейский парламент, член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, передает РИА «Новости».

    Политик заявил, что инциденты, которые Россия якобы организует в ряде европейских стран, являются, по его мнению, провокациями.

    Мема считает, что эти события нужны европейским политикам для оправдания усиления вооружения и повышения милитаризации континента.

    Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о риске начала третьей мировой войны из-за возможной операции Киева под ложным флагом в Румынии и Польше.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что против России сейчас ведется война, и проходит самый острый ее этап.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Фон дер Ляйен ищет над Балтикой повод для войны с Россией.

    26 сентября 2025, 14:40
    Индия отвергла заявления НАТО о переговорах Моди и Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индия считает неприемлемыми спекулятивные и недостоверные заявления, звучащие со стороны НАТО, заявил на брифинге официальный представитель индийского министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал.

    Реакция связана с высказываниями генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который заявил, что после повышения тарифов США на индийскую продукцию из-за закупок российской нефти премьер-министр Нарендра Моди якобы обратился к президенту России Владимиру Путину за разъяснениями, передает ТАСС.

    Джайсвал подчеркнул, что подобного разговора между Моди и Путиным не было. «Позвольте мне уточнить, что это заявление фактически неверно и совершенно безосновательно. Премьер-министр Моди ни разу не разговаривал с президентом Путиным в предложенной манере, такого разговора не было», – сказал он.

    Дипломат также отметил, что Индия ожидает от руководства НАТО большей ответственности и точности в публичных заявлениях. Он добавил, что спекулятивные или неосторожные замечания, искажающие факты или предполагающие несостоявшиеся разговоры, неприемлемы.

    По словам Джайсвала, импорт энергоносителей в Индию направлен на обеспечение предсказуемых и доступных цен для индийских потребителей. Индия, по его словам, продолжит принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.

    Ранее Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти.

    27 сентября 2025, 22:39
    Лавров заявил о наличии в ЕС сил, готовящих «войну против России»

    Лавров заявил о готовящихся в Европе планах войны против России

    Tекст: Вера Басилая

    Tекст: Вера Басилая

    Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН сообщил, что в Европе есть силы, которые, по его словам, «готовят войну против России», передает ТАСС.

    «Президент [РФ Владимир Путин] не раз говорил, что мы не допустим какого-либо нарушения наших территорий, нашего воздушного пространства со стороны тех в Европе, кто откровенно готовит войну против нас», – отметил Лавров.

    Министр отдельно отметил, что российская военная разведка и Служба внешней разведки отслеживают возможные провокации, заявив, что эти ведомства «периодически показывают истинное лицо тех, кто пытается такие провокации состряпать».

    Он добавил, что в России следят за подготовкой к потенциальным операциям под ложным флагом, в том числе обсуждаемым Киевом относительно стран ЕС.

    Ранее Лавров заявил, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

    НАТО и Евросоюз, по словам Лаврова, объявили России настоящую войну, используя Украину как инструмент.

    Лавров также заявил, что обсуждение перспективы третьей мировой войны западными политиками вызывает серьезную обеспокоенность у России на фоне нарастающей милитаризации Европы.

    26 сентября 2025, 11:21
    В территориальных водах Литвы начались масштабные учения НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совместные учения ВМС и ВВС с привлечением подразделений НАТО стартовали в территориальных водах Литвы, сообщило командование армии балтийской республики.

    В территориальных водах Литвы начались совместные учения военно-морских и военно-воздушных сил под названием «Нептуно киртис» («Удар Нептуна») с участием подразделений союзников по НАТО, передает ТАСС. Маневры проходят на Балтийском море, а также в воздушном пространстве над этой территорией.

    «В ходе учений корабли ВМС и воздушные суда ВВС вместе с союзниками проведут тренировку в территориальных водах Литвы на Балтике и в небе над этой территорией», – говорится в сообщении командования литовской армии.

    Местные власти и руководство города Паланга обратились к жителям с предупреждением, что во время учений возможны громкие звуки взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили рост риска эскалации из-за одновременных учений России и НАТО на Балтике. НАТО назвал главной угрозой для российских интересов в регионе усиление военного присутствия альянса. В Швеции заявили о появлении российских самолетов, следящих за учениями НАТО на Балтике.

    26 сентября 2025, 11:29
    Рютте заявил о нецелесообразности сбивать БПЛА дорогими ракетами

    Генсек НАТО Рютте заявил о нецелесообразности сбивать БПЛА дорогими ракетами

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на экономическую невыгодность применения ракет стоимостью сотни тысяч долларов для уничтожения дешевых беспилотников, сообщает Bloomberg.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в интервью Bloomberg, что альянс не может позволить себе сбивать беспилотные летательные аппараты с помощью дорогостоящих ракет, передает ТАСС.

    По его словам, использование ракет ценой в полмиллиона или миллион долларов против дронов, стоящих одну-две тысячи долларов, не имеет смысла.

    Рютте рассказал, что в альянсе считают более разумным внедрение новых технологических решений для борьбы с подобной угрозой. Он отметил, что в ближайшие недели страны НАТО начнут реализовывать такие технологии для противодействия беспилотникам.

    Ранее украинский пилот F-16 сбил дрон «Герань» американской ракетой стоимостью 100 тыс. долларов.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс пообещал создать «стену дронов» вдоль границы с Россией.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о введении «бесполетной зоны над Украиной».

    26 сентября 2025, 14:02
    Песков осудил заявления о готовности стран НАТО сбивать самолеты России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления о готовности стран НАТО сбивать российские самолеты, якобы нарушившие воздушное пространство, являются крайне безответственными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Об этом даже не хочется говорить, это очень безответственное заявление. Очень безответственное, потому что обвинения России в том, что ее военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то, беспочвенные. Сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия настаивает на том, что все полеты военных самолетов осуществляются строго в соответствии с международными правилами. Он добавил, что любые обвинения в нарушениях воздушного пространства не подкреплены доказательствами и не могут служить основанием для подобных угроз со стороны стран НАТО.

    Агентство Bloomberg писало, что представляющие европейские страны дипломаты якобы обратились к российской стороне с сообщением о том, что готовы отвечать на нарушения своего воздушного пространства.

    Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен призывала к готовности сбивать российские самолеты.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно более решительно реагировать на нарушения воздушного пространства, но не следует открывать по таким самолетам огонь.

    26 сентября 2025, 13:29
    Глава МО Дании попросил НАТО помочь технологиями из-за дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне участившихся инцидентов с дронами в воздушном пространстве страны Дания обратилась к союзникам по НАТО за поддержкой дополнительными технологиями и мощностями, сообщает телеканал TV2.

    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен обратился к странам НАТО с просьбой оказать поддержку дополнительными технологиями и ресурсами на фоне ситуации с беспилотниками, передает TV2.

    По словам Поульсена, аналогичная просьба направлена его коллегам из стран Северной Европы. Министр отметил, что речь идет о предоставлении дополнительных технологий и мощностей, которые необходимы для контроля ситуации с дронами в воздушном пространстве Дании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании и Норвегии начали расследование появления беспилотников над аэропортами Копенгагена и Осло. Аэропорт Копенгагена закрыли из-за появившихся вблизи беспилотных летательных аппаратов. Представители аэропорта Копенгагена сообщили, что воздушная гавань останется закрытой до утра вторника.

    27 сентября 2025, 20:07
    Лавров: Россия не собирается нападать на НАТО и ЕС

    Лавров заявил об отсутствии планов России нападать на НАТО и Евросоюз

    Tекст: Вера Басилая

    Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и Евросоюз, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Глава МИД России Сергей Лавров на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Москва никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и Евросоюз, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала странам альянса юридически закрепить гарантии безопасности, однако эти инициативы были проигнорированы. По словам министра, западные столицы продолжают обвинять Россию в планах нападения, хотя президент Владимир Путин неоднократно опровергал подобные утверждения.

    Лавров подчеркнул, что любые враждебные действия против России встретят жесткий ответ.

    «На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории», – заявил Лавров.

    Министр напомнил, что Москва по-прежнему готова к диалогу по вопросам безопасности.

    Ранее Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз фактически ведут войну против России, используя Украину как инструмент.

    Глава МИД России отметил, что расширение военного присутствия НАТО от Европы до Индо-Тихоокеанского региона создает угрозу безопасности для России, Китая и всей Евразии.

    Лавров также подчеркнул, что обсуждение западными политиками перспективы третьей мировой войны вызывает обеспокоенность на фоне усиливающейся милитаризации Европы.

    28 сентября 2025, 22:50
    Рютте заявил, что рассчитывает на окончание украинского конфликта переговорами

    Tекст: Ирма Каплан

    Не все конфликты одинаково заканчиваются посредством переговоров, но если говорить об украинском, то, по мнению генсека НАТО Марка Рютте, будет именно так, поделился он с аудиторией Военной академии США в Вест-Пойнте 25 сентября.

    «Ну и наконец, Украина. <...> Вероятно, в определенный момент, как и в любом конфликте, произойдет завершение. Не каждый конфликт заканчивается переговорами. Я имею в виду Вторую мировую войну. К счастью, мы выиграли и холодную войну, кстати, мы выиграли ее благодаря Рональду Рейгану и Маргарет Тэтчер. Но, я думаю, на Украине, скорее всего, все закончится переговорами», – приводит его слова You-Tube-канал NATO News.

    Рютте добавил, что тогда глава киевского режима Владимир Зеленский должен быть уверен, что его страна находится под защитой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы Владимира Зеленского в адрес России отчаянными.

    Первый зампред комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Зеленский действует как провокатор, пытаясь спровоцировать Запад на прямое столкновение с Россией.

