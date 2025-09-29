Il Fatto Quotidiano: Запад оправдал перевооружение заявлениями о российских БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Западные политики и СМИ продолжают делать заявления о так называемых «российских провокациях» с беспилотниками в Европе, пишет ТАСС.

По данным итальянской газеты Il Fatto Quotidiano, результаты проверок, проведенных национальными разведслужбами и НАТО, не подтвердили таких обвинений.

В публикации отмечается, что лидеры Евросоюза используют формулировки вроде «преднамеренная атака» и «гибридная война» при описании инцидентов с БПЛА. Однако анализы НАТО, NORAD, спецслужб и независимых журналистов показывают обратное: большинство происшествий связано с обычными операциями или помехами от украинских глушилок, не имеющими отношения к намерениям России.

Il Fatto Quotidiano подчеркивает, что обвинения западных лидеров, подхватываемые рядом СМИ, а затем опровергаемые расследованиями, формируют атмосферу страха, необходимую для перевооружения Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании установили специальный радар для защиты аэропорта Копенгагена от БПЛА. В Германии заявили о высоком уровне угрозы, связанной с использованием дронов. БПЛА появились у крупнейшего военного объекта Дании в ночное время.