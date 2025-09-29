Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.0 комментариев
Запад оправдал перевооружение заявлениями о российских БПЛА в Европе
Il Fatto Quotidiano: Запад оправдал перевооружение заявлениями о российских БПЛА
Инциденты с беспилотниками, несмотря на отсутствие доказательств враждебных действий со стороны России, используются западными странами как повод для ускорения перевооружения Европы, говорится в публикации итальянской газеты Il Fatto Quotidiano.
Западные политики и СМИ продолжают делать заявления о так называемых «российских провокациях» с беспилотниками в Европе, пишет ТАСС.
По данным итальянской газеты Il Fatto Quotidiano, результаты проверок, проведенных национальными разведслужбами и НАТО, не подтвердили таких обвинений.
В публикации отмечается, что лидеры Евросоюза используют формулировки вроде «преднамеренная атака» и «гибридная война» при описании инцидентов с БПЛА. Однако анализы НАТО, NORAD, спецслужб и независимых журналистов показывают обратное: большинство происшествий связано с обычными операциями или помехами от украинских глушилок, не имеющими отношения к намерениям России.
Il Fatto Quotidiano подчеркивает, что обвинения западных лидеров, подхватываемые рядом СМИ, а затем опровергаемые расследованиями, формируют атмосферу страха, необходимую для перевооружения Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании установили специальный радар для защиты аэропорта Копенгагена от БПЛА. В Германии заявили о высоком уровне угрозы, связанной с использованием дронов. БПЛА появились у крупнейшего военного объекта Дании в ночное время.