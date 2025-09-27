Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
БПЛА появились у крупнейшего военного объекта Дании ночью
В ночь на субботу в районах дислокации датских военных зафиксировали неустановленные беспилотники, что вызвало реакцию местных властей и полиции, сообщает агентство Ritzau со ссылкой на Минобороны.
Информацию о появлении беспилотников у различных объектов Вооруженных сил Дании подтвердило Министерство обороны, передает ТАСС. Ведомство уточнило, что инциденты произошли ночью, при этом было задействовано несколько мер реагирования, но деталей не привели.
В пятницу вечером один или два дрона были замечены в районе крупнейшей военной авиабазы страны – Каруп. Как сообщает агентство Ritzau, беспилотники перемещались как внутри, так и за пределами ограждения стратегического объекта. На место происшествия оперативно прибыла полиция.
Министерство обороны Дании заявило: «Министерство обороны подтверждает, что прошлой ночью в нескольких местах дислокации ВС были замечены беспилотники. Были задействованы различные средства. В настоящее время у министерства обороны нет дальнейших комментариев».
На авиабазе Каруп работают 3 500 человек, здесь размещены все вертолеты вооруженных сил Дании, службы наблюдения за воздушным пространством и военно-воздушная академия. В районе базы также функционирует гражданский аэропорт, использующий ее взлетно-посадочные полосы. Инцидент не оказал влияния на воздушное движение.
