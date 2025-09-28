Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.3 комментария
Власти Германии заявили о высоком уровне угрозы из-за дронов
Глава МВД Германии Добриндт заявил о высоком уровне угрозы из-за дронов
Оценивая ситуацию с появлением дронов на севере Германии, министр внутренних дел страны Александр Добриндт заявил о высоком уровне угрозы.
Добриндт сказал, что уровень угрозы «вполне можно охарактеризовать как высокий». По словам министра, речь идет о «роях дронов», передает РИА Новости со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии рассматривают возможность разрешить бундесверу сбивать беспилотники, представляющие угрозу людям или критической инфраструктуре. В Германии увеличилось число сбоев в аэропортах из-за дронов.