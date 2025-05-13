Финляндия вернула Бенину уникальный табурет короля Беханзина

Бенин получил от Финляндии реликвию короля Беханзина

Tекст: Евгения Караваева

Финский музей передал властям Бенина священный трехногий табурет «катакле», который стал последней недостающей частью коллекции сокровищ из дворца города Абомей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс. Передача прошла в рамках соглашения о реституции культурных ценностей западноафриканской стране.

Табурет, принадлежавший королю Беханзину, был вывезен французским генералом Альфредом Доддсом из Абомея в 1892 году, во время разграбления дворца. В 1937 году экспонат попал в парижский Музей человека, а два года спустя его передали в Хельсинки по музейному обмену. Франция в 2021 году уже вернула Бенину остальные 26 предметов коллекции.

Министр культуры Бенина Жан-Мишель Абимбола на церемонии в Котону отметил: «Табурет был найден и возвращен, благодаря терпеливой работе по его поиску, подкрепленной механизмами международного сотрудничества между музейными учреждениями». Он подчеркнул, что этот предмет имеет огромное историческое и символическое значение для страны.

Священный табурет «катакле» использовался во время официальных церемоний, являясь символом стабильности, власти и единства королевства Дагомея. Дагомея в свое время была мощной военной и торговой империей Западной Африки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США передали Индии 297 предметов искусства, украденных или незаконно вывезенных из страны. Передача артефактов была приурочена к визиту премьер-министра Нарендры Моди в Соединенные Штаты. Министерство иностранных дел Индии подтвердило факт возвращения культурных ценностей на официальном сайте.