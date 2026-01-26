Кремль призвал не обсуждать детали переговоров по Украине

Песков: Обсуждать детали переговоров по Украине на данном этапе неверно

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что обсуждение отдельных положений переговорного процесса по Украине является неверным. Он отметил, что российская позиция хорошо известна, и «формула Анкориджа» была согласована с американской стороной и президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Песков уточнил, что переговоры сейчас проходят на экспертном уровне, их ведет рабочая группа, и прямой формат обсуждения только начинается. По его словам, публичное обсуждение деталей повестки дня на данном этапе неуместно.

Он также прокомментировал отказ Владимира Зеленского выводить войска из Донбасса, заявив, что сейчас говорить об отдельных вопросах было бы неверно.

В отдельном заявлении Песков предостерег от завышенных ожиданий по результатам первых трехсторонних контактов по украинскому урегулированию. Он отметил, что эти переговоры только начались, вопросы сложные, впереди предстоит серьезная работа.

«Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно», – добавил представитель Кремля.

Ранее трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби в субботу.

Переговорщики в столице ОАЭ анализировали различные проекты документов и обсуждали гарантии безопасности для сторон.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская делегация продолжает добиваться исполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже.