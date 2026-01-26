  • Новость часаЭксперты оценили шпионский скандал с «правой рукой» Си Цзиньпина
    Иноагенты и релоканты стали «отработанным материалом» для Финляндии и Прибалтики
    Эксперт объяснил озвученный Зеленским срок готовности Украины вступить в ЕС
    Сербия заявила о планах строительства мини-АЭС с помощью России, Китая, США или Франции
    Реальность 2026 года была предсказана Путиным 20 лет назад
    Кремль назвал сроки новых трехсторонних переговоров по Украине
    При атаке США военные Венесуэлы сделали два выстрела из ПЗРК «Игла-С»
    Клинтон и Обама призвали американцев к протесту
    Генерала Чжан Юся обвинили в предательстве доверия Си Цзиньпина
    В Британии потребовали отказаться от газа французской TotalEnergies
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему хохлома важнее маркетинга

    Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США копают под Китай через Иран

    Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в ее глубинку и ее суть.

    26 января 2026, 11:24 • Новости дня

    Кремль призвал не обсуждать детали переговоров по Украине

    Песков: Обсуждать детали переговоров по Украине на данном этапе неверно

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данном этапе преждевременно обсуждать отдельные положения переговорного процесса по Украине.

    Песков заявил, что обсуждение отдельных положений переговорного процесса по Украине является неверным. Он отметил, что российская позиция хорошо известна, и «формула Анкориджа» была согласована с американской стороной и президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что переговоры сейчас проходят на экспертном уровне, их ведет рабочая группа, и прямой формат обсуждения только начинается. По его словам, публичное обсуждение деталей повестки дня на данном этапе неуместно.

    Он также прокомментировал отказ Владимира Зеленского выводить войска из Донбасса, заявив, что сейчас говорить об отдельных вопросах было бы неверно.

    В отдельном заявлении Песков предостерег от завышенных ожиданий по результатам первых трехсторонних контактов по украинскому урегулированию. Он отметил, что эти переговоры только начались, вопросы сложные, впереди предстоит серьезная работа.

    «Но сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно», – добавил представитель Кремля.

    Ранее трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби в субботу.

    Переговорщики в столице ОАЭ анализировали различные проекты документов и обсуждали гарантии безопасности для сторон.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская делегация продолжает добиваться исполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже.

    25 января 2026, 15:37 • Новости дня
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    Песков заявил о нежелании России и США разговаривать с Каллас
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что Москва и Вашингтон не намерены вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас, назвав это невозможным до смены ее на посту.

    Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что Россия и США не будут обсуждать какие-либо вопросы с главой евродипломатии Каей Каллас, сообщает РИА «Новости».

    Песков добавил: «Как можно что-то обсуждать с Каей Каллас. Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать, и это очевидно. Как быть? Нужно только ждать, когда она уйдет».

    По его словам, в Европе наблюдается вырождение политиков, которые находятся у власти. По мнению Пескова, эти политики некомпетентны. Он подчеркнул, что рассчитывать на диалог с нынешним руководством евродипломатии не приходится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио неоднократно отказывался от встреч с Каллас. Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.


    26 января 2026, 00:47 • Новости дня
    Офицеры украинского спецназа «Омега» ликвидированы в ДНР

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР и Харьковской области Украины ликвидированы несколько офицеров ВСУ, в том числе украинского спецназа «Омега», сообщили в российских силовых структурах.

    В ДНР ликвидирован командир группы специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины лейтенант Константин Суходольский с позывным «Сухой». Также уничтожен начальник связи центра спецназа «Омега» младший лейтенант Андрей Марков с позывным «Маркиз», который, по словам представителя силовых структур, был активным участником майдана и сторонником бандеровской идеологии.

    В ДНР также был уничтожен командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк из Волынской области, передает РИА «Новости».

    В Харьковской области уничтожен начальник второй погранзаставы третьего погранотряда лейтенант Владислав Мисько, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2019 года. Кроме того, в этом же регионе ликвидирован лейтенант Иван Петрик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе отступления украинских сил из района Тихое уничтожен офицер спецназа «Дозор» Госпогранслужбы Александр Вусатюк. Осенью украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Ооперация завершилась уничтожением всей группы ГУР ВСУ.

    25 января 2026, 11:20 • Видео
    Очередное предательство США. Теперь курды

    Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    26 января 2026, 01:51 • Новости дня
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    25 января 2026, 15:47 • Новости дня
    Кушнер и Грюнбаум пришли в Кремль в кольцах, измеряющих уровень стресса
    Кушнер и Грюнбаум пришли в Кремль в кольцах, измеряющих уровень стресса
    @ Ferrari/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум надели специальные «умные кольца», фиксирующие уровень стресса.

    На этот необычный аксессуар обратил внимание автор передачи «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, аналогичные устройства были замечены у обоих гостей. Эти «умные» кольца фиксируют не только уровень стресса, но и пульс, а также фазы сна. Кроме того, журналист отметил, что на запястье Кушнера была красная нить, которую часто связывают с верой в удачу и крепкое здоровье.

    Зарубин добавил, что американские представители выглядели спокойными, стресса при встрече не испытывали. По его словам, в ходе беседы царила доброжелательная атмосфера: «Улыбки были, похлопывания по плечу и даже шутки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Джошем Грюнбаумом.

    25 января 2026, 16:43 • Новости дня
    Рябков заявил о требовании России освободить Мадуро
    Рябков заявил о требовании России освободить Мадуро
    @ President of Russia Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия настаивает на освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Россия настаивает на немедленном освобождении венесуэльского президента Николаса Мадуро, который был захвачен и вывезен из Венесуэлы в США, передает ТАСС. Об этом в интервью агентству заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков подчеркнул: «Первый шаг, без которого все остальное остается сугубо гипотетическим, – это освобождение Мадуро и его супруги». Он отметил, что после случившегося Россия считает необходимым настаивать на освобождении президента Венесуэлы.

    Дипломат также добавил, что вопрос о возможном предоставлении убежища Мадуро является вторичным. По словам Рябкова, обсуждать дальнейшие шаги преждевременно, пока не решена главная задача – освобождение президента страны.

    Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.

    Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Вашингтон провел грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу, а теперь угрожает Кубе и другим странам Латинской Америки.


    25 января 2026, 22:56 • Новости дня
    Рябков сообщил о технических средствах для фиксации иностранных вооружений

    Tекст: Антон Антонов

    Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков прокомментировал заявления американских властей о наличии у США сверхсовременного оружия. «Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические [средства], чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», – приводит слова Рябкова ТАСС.

    На вопрос о попытках уточнить у американской стороны детали этих заявлений замминистра ответил отрицательно. По его словам, оснований для этого нет, и россияне не собираются реагировать на каждое подобное высказывание. Рябков заявил, что «на каждый чих не наздравствуешься».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что войска США использовали в Венесуэле ранее неизвестные вооружения, что сорвало оборону противника. Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор». СМИ заявили, что в результате применения этого устройства охрана Николаса Мадуро испытывала кровотечения и болезненные ощущения, схожие с действием мощной звуковой волны.

    25 января 2026, 17:51 • Новости дня
    France 24: Французская компания передала ВСУ дроны дальностью до 500 километров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Французская компания-производитель БПЛА EOS Technologie передала на Украину несколько ударных дронов с дальностью полета до 500 километров, сообщили СМИ.

    Как пишет France 24 со ссылкой на Франс Пресс, речь идет о беспилотниках модели Rodeur, которые могут находиться в воздухе до пяти часов и преодолевать значительные расстояния. По словам главы EOS Technologie Жана-Марка Зюлиани, эти аппараты способны выполнять как разведывательные операции, так и наносить удары в режиме дронов-камикадзе, передает РИА «Новости».

    Количество поставленных Украине дронов не раскрывается. СМИ также отмечают, что французские БПЛА, поставленные EOS Technologie, могут стать новым инструментом для ВСУ благодаря своей универсальности и большой дальности действия.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным российскому «Орешнику», которым недавно был нанесен удар по целям на Украине.

    Напомним, Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину.

    26 января 2026, 00:57 • Новости дня
    Песков заявил о спешке США в урегулировании конфликта на Украине
    Песков заявил о спешке США в урегулировании конфликта на Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ускорить переговорный процесс по конфликту на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

    «Идет высокая динамика. Американцы как посредники гонят по времени, они спешат, их можно понять», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину подчеркнул, что Москва с самого начала подчеркивала сложность и длительность пути к завершению конфликта на Украине.

    Песков указал, что определенная формула решения территориального вопроса была выработана еще во время российско-американского саммита на Аляске 15 августа, и именно этот подход, по его словам, должен быть применен в нынешних переговорах. «Как только это произойдет, можно будет обеспечить быстрое продвижение», – сказал он.

    Также Песков выразил мнение, что современное европейское руководство не способно противостоять напористости президента США Дональда Трампа. Песков сказал, что Трамп – опытный политик и бизнесмен, который «отстаивает и свои интересы, конечно, в первую очередь, и интересы своей страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что Москва и Вашингтон не будут вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас. Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби.

    26 января 2026, 10:07 • Новости дня
    Российские войска обрубили главные узлы снабжения ВСУ у Константиновки
    Российские войска обрубили главные узлы снабжения ВСУ у Константиновки
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России заблокировали ключевые логистические маршруты снабжения украинской группировки войск у Константиновки, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Боевые действия разворачиваются непосредственно в самом населенном пункте, в районе железнодорожного вокзала самого города Константиновки, указал Пушилин, передает канал «Россия».

    Он отметил, что российские подразделения осуществляют широкий охват позиций противника. Военным удалось перерезать ключевые логистические узлы и нарушить коммуникации ВСУ на данном участке фронта.

    Кроме того, активные столкновения фиксируются на Красноармейском направлении. Основная концентрация боев в настоящее время наблюдается в районе населенного пункта Гришино.

    До этого Пушилин сообщал, что ВС России ведут наступление у Константиновки, Красного Лимана и на Славянском направлении, охватывая несколько ключевых населенных пунктов.

    25 января 2026, 18:35 • Новости дня
    Эксперты назвали оптимальной для России новую Стратегию нацобороны США

    Политолог Ткаченко: Стратегия нацобороны США дает Европе шанс сблизиться с Россией

    Эксперты назвали оптимальной для России новую Стратегию нацобороны США
    @ Kevin Wolf/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новая Стратегия национальной обороны США дает Брюсселю дополнительные аргументы для шагов навстречу Москве. Стороны имеют возможность выстраивать новый баланс сил в Европе без американского фактора, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко. Ранее Пентагон обнародовал Стратегию нацобороны США.

    «Стратегия национальной обороны США вполне гармонирует со Стратегией нацбезопасности, которая была опубликована в декабре прошлого года. В оба документа заложена известная философия – мир через силу, о которой все время говорит глава Белого дома Дональд Трамп», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «В Стратегии нацобороны постулируется способность США реализовывать свои интересы силовым путем, если это понадобится. При этом, в целом там не выражается избыточная агрессивность, которая иногда ранее звучала в подобных документах», – продолжил собеседник.

    «Осевой для Москвы мыслью документа мне видится неприятие позиции Европы о том, что Россия является огромной угрозой. Американская сторона считает, что европейские политические лидеры и военное руководство пытаются в своих интересах раздувать потенциальную опасность Москвы. Это напрямую не указано в Стратегии, но логическим образом вытекает из нее», – указал он.

    «Из этого следует, что, по утверждению Белого дома, украинский кризис должен быть разрешен как можно скорее. Ведь, с точки зрения Брюсселя, Украина сражается за безопасность Европы. Причем из текста Стратегии проистекает вывод, что именно европейская сторона должна более серьезно подойти вопросу урегулирования», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, важно, что в документе предполагается наращивание военных возможностей США, в том числе в ядерной сфере. Но это уже общемировая тенденция», – напомнил он. «В Стратегии подтверждает тренд движения США от Европы в сторону западного полушария и Китая», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В целом я бы назвал содержание документа почти оптимальным для российской дипломатии. Москва получает гораздо большую, чем раньше, определенность относительно Европы и обретает новые возможности, чтобы выстраивать новый баланс сил в регионе без фактора Соединенных Штатов», – заметил спикер.

    «Без американских гарантий безопасности Европа будет либо вооружаться, либо станет равноправным партнером Москвы без санкций и других враждебных действий. Сейчас Брюссель на перепутье. С одной стороны, европейские страны выделяют миллиарды евро на военную сферу. С другой – в нынешнем виде они не готовы к вооруженному противостоянию с Россией. Поэтому, стороны имеют все шансы предложить друг другу более позитивные повестки», – напомнил он.

    Ранее Пентагон обнародовал новую Стратегию национальной обороны США, в которой указано, что российское государство остается «постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО». В документе говорится, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, «который она продолжает модернизировать и диверсифицировать».

    При этом, европейские страны НАТО превосходят Россию по «скрытому военному потенциалу», отмечается в тексте. Что касается урегулирования на Украине, то ответственность за него стратегия в большей степени возлагает на Европу.

    В документе говорится, что Штаты обеспечат контроль над ключевыми территориями в Западном полушарии, чтобы добиться «соблюдения доктрины Монро в наше время». Гренландия, Панамский канал и Арктика, согласно Стратегии, являются ключевыми стратегическими узлами интересов США.

    Приоритетами США указаны сдерживание Китая и защита своей территории. А Южная Корея, американские союзники в Европе и на Ближнем Востоке должны защищаться сами, говорится в документе. Также, анонсируется, что Вашингтон намерен провести масштабную модернизацию ядерных сил, потому что «Штаты никогда не должны оставаться уязвимыми для ядерного шантажа».

    Кроме того, в стратегии содержится обещание, что Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия. В декабре была опубликована Стратегия национальной безопасности США. Целью внешней политики страны обозначена защита ключевых национальных интересов – защита от нелегальной миграции, ядерное сдерживание, построение мощной экономики с индустриальной базой.

    Главным же регионом для США называется Латинская Америка, где Стратегия национальной безопасности провозглашает реанимацию доктрины Монро. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему новая стратегия Вашингтона расстроила его европейских партнеров.

    26 января 2026, 11:18 • Новости дня
    Кремль назвал сроки новых трехсторонних переговоров по Украине

    Кремль: Трехсторонние переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе

    Кремль назвал сроки новых трехсторонних переговоров по Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Следующий этап переговоров по урегулированию ситуации на Украине планируется провести на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Продолжение трехсторонних контактов по урегулированию ситуации на Украине запланировано на следующую неделю, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что точная дата встречи пока не определена.

    По словам Пескова, переговоры продолжатся в ближайшие дни, однако конкретное число проведения обсуждения будет уточнено позднее. Пресс-секретарь отметил, что стороны продолжают поддерживать рабочие контакты по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по вопросам безопасности в рамках трехсторонней рабочей группы России, США и Украины завершились 24 января в Абу-Даби.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализировали различные проекты документов по урегулированию конфликта и обсуждали гарантии безопасности для сторон.

    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби.

    26 января 2026, 03:46 • Новости дня
    Зеленский едва не заговорил по-русски в Вильнюсе

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский едва не перешел на русский язык во время пресс-конференции в Вильнюсе, сообщают информационные агентства.

    Зеленский выступил на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и лидером Польши Каролем Навроцким. Во время заявления о гарантиях безопасности для Киева он сказал, что конкретные гарантии безопасности для Украины дают «возмо... можливість [«возможность» на украинском]», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине с 2014 года проводится политика ограничения русского языка. В 2019 году в стране приняли закон, который сделал украинский обязательным практически для всех сфер жизни. Местные власти ввели запреты на русскоязычные произведения искусства и ограничения на изучение русского языка в образовательных учреждениях.

    25 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Уиткофф назвал переводчика Путина легендой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стивен Уиткофф, специальный посланник президента США Дональда Трампа, при встрече в Кремле выразил восхищение переводчиком президента России Владимира Путина Алексеем Садыковым.

    Кадры этой встречи опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Во время общения Уиткофф обратился к Садыкову с фразой: «О, легенда! Я могу распознать ваш голос теперь. Это лучший голос на земле».

    Ранее Уиткофф сообщил, что власти России, США и Украины определили новую дату встречи по обсуждению урегулирования конфликта, договорившись провести переговоры в Абу-Даби на следующей неделе.

    В пятницу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум впервые принял участие в переговорах между российской и американской делегациями.

    Напомним, встреча Путина и Уиткоффа состоялась в четверг. Переговоры продлились почти четыре часа.

    26 января 2026, 02:31 • Новости дня
    Спикер парламента Чехии счел провокацией 30-метровый флаг Украины в Праге
    Спикер парламента Чехии счел провокацией 30-метровый флаг Украины в Праге
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Размещение посольством Украины 30-метрового флага Украины на Карловом мосту в центре Праги стало «ненужной провокацией», заявил спикер чешского парламента Томио Окамура.

    Флаг был размещен посольством Украины в Праге в субботу в честь 107-й годовщины объединения Украины, передает РИА «Новости».

    «На мой взгляд, это ненужная провокация украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чешскую Республику», – заявил Окамура в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он считает, что такие действия не способствуют хорошим отношениям между Чехией и Украиной. Окамура заявил, что уважение к стране пребывания и ее символам должно быть само собой разумеющимся.

    Окамура отметил, что уже обсудил ситуацию с министром иностранных дел Петром Мацинкой, чтобы такие инциденты не повторялись в знаковых местах города. Он также сообщил, что правительство Чехии готовит новый закон, который предусматривает ужесточение условий пребывания иностранцев, в том числе граждан Украины.

    «Мы здесь не на Украине, а в Чехии. Можете ли вы себе представить, чтобы в прошлом чешские эмигранты вывешивали бы 28 октября [день образования независимой Чехословакии] 30-метровые флаги на Эйфелевой башне, Биг-Бене и так далее?» – заявил Окамура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в новогоднем обращении Окамура назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. Посол Украины Зварич возмутился и заявил, что слова спикера парламента Чехии о «хунте» Зеленского полны ненависти.  Глава МИД Чехии Петр Мацинка сказал, что реакция Зварича на слова Окамуры является неуместной. Премьер Чехии Андрей Бабиш отметил, что Зварич нарушил дипломатический этикет.

    26 января 2026, 01:16 • Новости дня
    В Google Play и App Store появилась игра «Побег из ТЦК»

    Tекст: Антон Антонов

    В Google Play и App Store предлагают игру «Побег из ТЦК» – симулятор побега из военной тюрьмы от первого лица, сообщили украинские СМИ.

    Игроку предлагается сбежать, используя подземные туннели, обход охраны и обмен предметами с заключенными. В проекте реализована система развития навыков, а также различные инструменты, которые можно улучшать по мере прохождения. Особое внимание разработчики уделили реалистичности тюремной обстановки и сюжетной линии, в которой необходимо раскрывать «секреты режима» и принимать решения, влияющие на ход побега.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на январь 2026 года в розыске как уклонисты числятся 2 млн украинцев. В октябре 2025 года это число составляло 1,5 млн человек.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, затем возраст был снижен до 25 лет. В соцсетях постоянно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.

    Так, молодой украинец 26 лет из Одессы описал немецким СМИ шокирующие условия во время мобилизации: насилие на улицах, поддельные документы, коррумпированные врачи. В январе в Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования применили огнестрельное оружие против автомобиля мужчины, пытавшегося избежать мобилизации.

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая, серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Иноагенты и релоканты стали «отработанным материалом» для Финляндии и Прибалтики

    Страны Прибалтики и Финляндии показывают свое истинное отношение к тем, кто так рассчитывал на их помощь – сбежавшим к ним из России релокантам и иноагентам. «Западная русофобия в точно той же мере распространяется и на "полезных идиотов" из числа граждан России, решивших встать на сторону ее врагов», комментируют происходящее политологи. О чем идет речь? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации