Рябков сообщил о защите Россией «принципов Анкориджа» на переговорах по Украине
Российская делегация продолжает добиваться исполнения договоренностей, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По словам Рябкова, Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, достигнутые с США по итогам саммита в Анкоридже, передает ТАСС.
Он отметил, что Россия прилагает максимум усилий для выработки схемы урегулирования, полностью соответствующей договоренностям, достигнутым в Анкоридже.
Замглавы МИД отметил, что переговоры проходят в различных форматах и практически не прекращаются в последние дни.
Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины завершились в Абу-Даби.
МИД ОАЭ заявил, что обсуждение касалось нерешенных пунктов плана США и проходило в конструктивной обстановке.
В МИД России отметили, что решающим для будущих переговоров по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле анкориджского саммита.
Вывод украинских войск с территории Донбасса является ключевым требованием для запуска процесса мирного урегулирования.