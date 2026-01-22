Российские ученые объявили о создании метеоустойчивой лазерной связи

Российские ученые создали уникальную метеоустойчивую лазерную связь

Tекст: Мария Иванова

Российские ученые разработали и успешно испытали новую технологию метеоустойчивой лазерной связи, сообщает ТАСС.

По словам научного руководителя Национального центра физики и математики, академика РАН Александра Сергеева, речь идет о технологии, не имеющей аналогов в России. Впервые была создана отечественная система беспроводной связи, работающая в среднем инфракрасном диапазоне.

«Создана и испытана революционная отечественная технология метеоустойчивой лазерной связи в среднем ИК-диапазоне, не имеющая аналогов в России», – заявил Сергеев. Он добавил, что испытания были проведены с использованием российских квантово-каскадных лазеров и детекторов.

Демонстрация работы беспроводного канала связи стала, по его словам, значительным шагом к технологическому суверенитету в сфере современных систем связи и сенсорики. Новая разработка позволит повысить надежность передачи данных даже при сложных погодных условиях. Технология рассчитана на широкий спектр применения, в том числе для гражданских и специальных нужд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия внедрила собственные технологии лазерной связи, аналогичные Starlink.

Российские физики ранее создали микролазеры размером с пылинку.

Черноморский флот в 2025 году начал испытания беспилотной лодки «Ушкуйник», управляемой по оптоволокну.