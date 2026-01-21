Зеленский: Киев обесточен почти на 60%

Tекст: Валерия Городецкая

«На сегодняшнее утро около 4 тыс. домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы – без электричества», – сообщил Зеленский в своем Telegram-канале после энергетического селекторного совещания, передает ТАСС.

По словам Зеленского, наиболее сложная ситуация сохраняется в Киеве и области, а также в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. К восстановительным работам привлечены ремонтные бригады, сотрудники госслужбы по ЧС, а также работники энергетических компаний и коммунальных служб.

Кроме того, премьер-министр Украины и министр обороны получили поручение проверить всю информацию о бронировании сотрудников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые участвуют в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Для подобных компаний уже принято решение о бронировании 100% персонала.

Накануне Зеленский заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой выехать из города на фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами.

Горнорудная компания Ferrexpo plc с основными активами на Украине временно прекратила производство из-за перебоев с электроснабжением.