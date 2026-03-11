NYT: Новый лидер Ирана Хаменеи получил ранение в первый день атак США

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The New York Times, по словам трёх иранских чиновников, одна из причин скрытности – опасения за его безопасность: любые сообщения могут выдать его местоположение. Кроме того, источники утверждают, что Моджтаба Хаменеи получил ранения ног в первый день совместной атаки Израиля и США.

О его состоянии известно немного: иранские чиновники говорят, что он находится в сознании и укрывается в особо охраняемом месте с ограниченными возможностями связи. Два израильских военных источника также заявили, что получили сведения о ранениях Хаменеи ещё до его назначения верховным лидером. Окончательные обстоятельства и степень тяжести полученных им травм пока не раскрываются.

На государственном телевидении и в агентстве IRNA нового верховного лидера уже называют «раненым ветераном войны», а в поздравлениях от крупных государственных структур подчёркивается его статус пострадавшего на войне.

Несмотря на отсутствие публичных выступлений, в Тегеране уже развешаны крупные баннеры с портретом Хаменеи-младшего, а также огромная фреска с изображением передачи ему флага от отца. Граждане и сторонники нового лидера проводят массовые церемонии поддержки, размахивая флагами и его фотографиями.

Напомним, новым верховным лидером Ирана стал второй сын погибшего аятоллы – Моджтаба Хаменеи. Кандидатуру согласовал Совет экспертов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил письмо с поздравлениями новому верховному лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи.

До этого президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому главе Исламской республики. Свои поздравления также направил армянский премьер Никол Пашинян.