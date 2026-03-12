В Иране задержали наемников США за подготовку беспорядков

Разведка Ирана выявила в провинции Керман организаторов уличных беспорядков

Tекст: Мария Иванова

Управление разведки провинции Керман задержало шесть человек, подозреваемых в работе на иностранные государства. Задержанные намеревались спровоцировать массовые волнения, передает РИА «Новости».

«Управление разведки провинции Керман выявило и задержало группу из шести наймитов, связанных с американо-сионистским врагом, искавшую возможность выйти на улицы для организации беспорядков», – говорится в официальном заявлении.

По информации вещателя, эти лица ранее участвовали в январских протестных акциях. Также сообщается об аресте еще одного подозреваемого, который, по версии следствия, готовил террористический акт. Всего местные силовики выявили более 160 человек, действовавших против безопасности республики с момента эскалации конфликта.

На ваш взгляд Как США будут вести военные действия против Ирана дальше? Усилят удары

Ослабят удары

Сохранят удары на прежнем уровне

Прекратят удары

Голосовать Результаты

Напряженность в регионе сохраняется после обмена ударами между Тегераном и его противниками. Ранее США и Израиль атаковали объекты на иранской территории, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обвинил США и Израиль в гибели более 1,3 тыс. мирных жителей в ходе военной операции.

Корпус стражей исламской революции подтвердил проведение новой волны ударов по военным целям на израильской территории.