Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.
Референдум по новой конституции стартовал в Казахстане
В Казахстане началось голосование на республиканском референдуме по вопросу принятия проекта новой конституции, сообщают информационные агентства.
Всего открыто 10413 избирательных участков, проголосовать могут свыше 12 млн граждан. На референдуме казахстанцы отвечают на вопрос о принятии новой конституции, текст которой был опубликован в СМИ 12 февраля 2026 года, передает РИА «Новости».
Наблюдение за ходом голосования осуществляют 359 представителей от 38 иностранных государств и 11 международных организаций. Голосование продлится до 20.00 по местному времени (18.00 мск).
Граждане Казахстана, проживающие за границей, также могут принять участие: для них открыты 71 участок в городах 54 стран, включая Москву, Петербург, Казань, Астрахань и Омск в России.
Официальные результаты референдума Центральная комиссия опубликует в СМИ в течение семи дней после завершения голосования, то есть до 21 марта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в проекте обновленной Конституции Казахстана предлагается изменить 77 статей, что затрагивает 84% всего основного закона. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Казахстан сменит суперпрезидентскую модель управления на президентскую республику с усилением роли парламента и пересмотром конституционных основ.