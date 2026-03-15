Температурный рекорд установлен в Петербурге

Tекст: Антон Антонов

«Днем воздух смог прогреться до плюс 15,3 градуса. Это не только новый рекорд для 14 марта, но и повторение абсолютной температуры месяца 2015 года», – приводит слова Колесова РИА «Новости».

Колесов напомнил, что ранее такая температура была характерна только для апреля. По словам синоптика, в воскресенье ожидается очередной температурный рекорд. В субботу в Санкт-Петербурге зафиксирован уже четвертый подряд температурный рекорд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве также установлен новый температурный рекорд для 13 марта. Метеорологи зафиксировали максимальное значение температуры за 24 года. Столбик термометра поднялся до 13,8 градуса на станции ВДНХ. Новое значение превысило прежний рекорд почти на два градуса.



