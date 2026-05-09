Минтранс сообщил о штатной работе аэропортов Юга России
Воздушные гавани в южных регионах страны функционируют без сбоев, обслужив с начала суток более 14 тыс. пассажиров, сообщили в Министерстве транспорта в субботу.
Обстановка в ростовской зоне организации воздушного движения остается стабильной, указали в ведомстве, передает ТАСС.
«Пассажирам в полном объеме предоставляются необходимые услуги, согласно Федеральным авиационным правилам ФАП-82», – добавили там.
Специалисты продолжают настройку оборудования для полноценного обеспечения безопасности полетов. К настоящему моменту выполнено свыше 100 рейсов, а до конца дня планируется осуществить еще 347 перелетов. Из них 178 бортов отправятся на вылет, а 169 ожидаются на прилет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс приостановил работу 13 аэропортов на юге России из-за атаки украинских беспилотников. Позже воздушные гавани восстановили свою деятельность в плановом режиме.