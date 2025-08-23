Пашинян оправдал отказ от Карабаха критикой советского патриотизма

Премьер Армении Пашинян связал отказ от Карабаха с отказом от советской модели патриотизма

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением по случаю 35-летия со дня принятия Декларации о независимости республики, передает РИА «Новости».

В этом выступлении он попытался оправдать признание суверенитета Азербайджана над Карабахом, подвергнув критике советскую модель патриотизма. По словам Пашиняна, советская идеология, внедрявшаяся через книги, фильмы и постановки, сформировала коллективную модель поведения, приведшую к карабахскому движению.

«Та модель патриотизма, которую Советский Союз создал для нас, армян, выражала амбиции этого государства – СССР, победившего во Второй мировой войне и вступившего в противостояние с Североатлантическим альянсом, на юго-западном направлении», – заявил Пашинян.

Он считает, что эта социально-психологическая модель делала невозможным существование подлинно независимого армянского государства.

Пашинян также отметил, что ключевые положения Декларации о независимости, принятой 23 августа 1990 года, отражали коллективные настроения политической и интеллектуальной элиты того времени и носили конфликтный характер.

По его мнению, декларация была началом процесса построения независимости, но в то же время несла в себе противоречия советского типа патриотизма.

Напомним, непризнанный Нагорный Карабах прекратил свое существование с 1 января 2024 года, завершив эпоху односторонних попыток самоопределения.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что решение по Нагорному Карабаху укрепило независимость страны и изменило ее статус на международной арене. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о готовности Баку к российским инвестициям в Карабах.

Газета ВЗГЛЯД писала, как около 100 тыс. армян исчезли разом из Нагорного Карабаха.