Алиев предложил России вложить инвестиции для восстановления Карабаха

Президент Азербайджана Алиев заявил о готовности Баку к российским инвестициям в Карабах

Tекст: Вера Басилая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку ожидает инвестиций из России для восстановления Карабах. Он подчеркнул, что азербайджанская сторона будет рада приходу российских компаний. Алиев также отметил успешное сотрудничество с Татарстаном, указав на недавно открытый сервисный центр «Камаз» в Джабраильском районе, что стало первым инвестиционным проектом в регионе, передает РИА «Новости».

Алиев выразил надежду на дальнейшее участие российских инвесторов и подрядчиков в восстановлении Карабаха, подчеркнул, что первым иностранным инвестиционным проектом в Карабахе стал именно российский проект, что свидетельствует о важности и перспективности сотрудничества между двумя странами.

В 1987 году Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР, что привело к вооруженному конфликту после распада СССР. В 2020 году в регионе возобновились боевые действия, но при посредничестве Москвы было достигнуто перемирие. Спустя почти три года, в сентябре 2023 года, Баку провел в Карабахе военную операцию, в результате которой Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Власти Нагорного Карабаха заявили о самороспуске непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, как 100 тыс. армян исчезли разом из Нагорного Карабаха, и какое это имеет важное значение сегодня для Армении и Южного Кавказа в целом.