    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах неизбежно запретят

    Запрет электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    7 мая 2026, 12:54 • Новости дня

    Захарова: Мерц опозорил Германию

    @ Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко раскритиковала действия Фридриха Мерца, передает РИА Новости.

    «Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой», – сказала Захарова.

    Представитель ведомства подчеркнула, что запрет действует на трех крупнейших советских воинских мемориалах немецкой столицы. Речь идет о памятных комплексах, расположенных в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Польша согласилась пропустить Фицо в Москву на 9 Мая при разблокировке им кредита Украине

    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    7 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией

    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Хваленая немецкая промышленность будет полностью уничтожена в случае войны России и Германии, под угрозой окажется существование и европейской цивилизации в целом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России в своей новой статье для RT оценил последствия возможной милитаризации ФРГ. Политик предупредил западные страны о катастрофических результатах агрессии.

    «Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

    Он добавил, что немецкая экономика будет полностью уничтожена без шансов на восстановление. По словам политика, при таком развитии событий оставшиеся квалифицированные кадры массово покинут Европу. Специалисты будут вынуждены спасаться бегством в Россию, Соединенные Штаты и страны Азии.

    По мнению политика, только прямое указание на такие последствия может отрезвить немецкие элиты и их союзников, тем самым сохранить жизни миллионов людей по обе стороны возможного конфликта.

    Ранее Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании во главе с ФРГ.

    Зампредседателя Совбеза России назвал животный страх перед неприемлемым уроном единственным способом предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев также заявил о провале процесса очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    7 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия столкнулась с масштабными глобальными изменениями и внутренними структурными проблемами, формирующими взрывоопасный кризис, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Те перемены, которые мы сейчас наблюдаем в мире, накладываются на накопившиеся структурные проблемы нашей страны… Мы, дамы и господа, являемся свидетелями глубокого эпохального перелома, такого, какой переживает каждое поколение», – подчеркнул Мерц.

    Он добавил, что немцам, родившимся после Второй мировой войны, до сих пор просто везло, но спустя 80 лет после ее окончания кризис настиг и их, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что перелом носит взрывной характер и происходит крайне быстро. Кризис порождает огромное давление, вынуждающее принимать срочные меры, поскольку ФРГ еженедельно сталкивается с вызовами, выходящими за рамки внешней политики.

    Текущие потрясения серьезно влияют на жизнь внутри государства, демонстрируя острую необходимость изменений во многих сферах, констатировал глава немецкого правительства. Говоря о реформах, Мерц пообещал продолжить их ускорение и призвал граждан проявить терпение к проводимым преобразованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спустя год после вступления в должность канцлер Германии столкнулся с падением рейтингов, разногласиями в коалиции и конфликтом с США. На фоне падения рейтингов канцлер ФРГ обвинил во внутреннем экономическом кризисе внешние факторы.

    6 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах
    @ IMAGO/Volker Hohlfeld/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Дипломатическое представительство России призвало власти Германии разрешить демонстрацию флагов и атрибутики, связанной с разгромом нацизма, в памятные майские дни.

    Российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала от германской стороны снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах 8 и 9 мая, передает ТАСС.

    «По распоряжению берлинских властей 8 и 9 мая 2026 года на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове в очередной раз запрещается демонстрация флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Германии и Европы от нацизма. Среди них красное знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, историческая военная униформа, советские песни и марши военных лет», – отметили в посольстве РФ.

    Дипломаты настоятельно призвали восстановить историческую справедливость и официально признать преступления Третьего рейха геноцидом народов Советского Союза. В посольстве подчеркнули, что запреты, вводимые Берлином под предлогом конфликта на Украине, поражают абсурдностью и цинизмом. По мнению представителей дипмиссии, такие меры направлены исключительно на ограничение права достойно отметить годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина решили ввести строгие ограничения на использование советской символики у военных мемориалов.

    МИД Германии разослал местным властям рекомендации о выдворении представителей России с памятных мероприятий.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова жестко раскритиковала подобные планы немецкой стороны.

    7 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы

    @ Bernd Weisbrod/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная технологическая экспансия Пекина способна лишить еврозону 0,6% ВВП к концу десятилетия, заставляя европейских лидеров всерьез пересматривать привычные принципы свободной торговли, отмечает Bloomberg.

    Стратегический курс Китая, закрепленный в новом пятилетнем плане, уже стал серьезным предупреждением для европейского бизнеса, пишет Bloomberg.

    Документ нацелен на модернизацию традиционных отраслей, прежде всего химической и машиностроительной промышленности и автопрома, на которых держится экспортная мощь Германии и других стран ЕС. Параллельно Пекин делает ставку на робототехнику, биомедицину, ядерный синтез, квантовые технологии и связь шестого поколения.

    По оценкам экономистов Goldman Sachs, усиление промышленного и экспортного рывка Китая способно стоить экономике зоны евро 0,6% ВВП к концу 2029 года, а Германии – 0,9%. Европейские чиновники все чаще сомневаются в эффективности прежней модели свободной торговли на фоне государственной поддержки китайских компаний, перепроизводства и растущего торгового дефицита с Китаем.

    Особое беспокойство проявляет Германия, крупнейшая экономика Европы. Страна почти не росла ни после пандемии, ни со времени предыдущего пятилетнего плана Пекина, а выпуск в обрабатывающей промышленности снижается с конца 2017 года. На этом фоне новые данные по промышленному производству, заказам и внешней торговле вызывают повышенное внимание.

    Клаудия Барковски, представитель объединения немецких машиностроителей VDMA в Пекине, отметила беспрецедентный интерес клиентов к новому документу: «Компании хотят знать, что этот план означает для будущего». Она подчеркнула, что Китай уходит от простого наращивания масштабов к качеству, эффективности и устойчивости, и это напрямую задевает сегменты, где европейские машиностроители традиционно были сильны.

    Наибольшие потери уже несет немецкий автопром: Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, вырвавшись вперед за счет дешевых электромобилей, конкурирующих с моделями Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Руководитель Hahn Automation Group Франк Конрад отмечает резкий технологический скачок китайских заводов и предупреждает, что без активных мер в поддержке частного сектора технологические компании Европы будут продолжать исчезать. Он выступает за требования к локализации производства, хотя и признает, что это неминуемо приведет к трениям в экономике.

    Под давление попадают и другие столпы европейской промышленности. Во Франции в зоне риска оказываются Airbus и Safran из-за масштабных инвестиций Китая в авиацию, а фармкомпании вроде Sanofi сталкиваются с конкуренцией на фоне растущей доли Китая на глобальном фармрынке. Автопроизводитель Renault уже выводит более дешевые электромобили, чтобы удержать позиции перед китайским наступлением.

    Пекин, в свою очередь, заявляет, что главная цель плана – укрепление собственной экономики и устойчивости. В документ включены задачи по расширению системы соцподдержки и стимулированию внутреннего потребления, которое остается слабым звеном, а власти обещают дальше открывать рынок для зарубежных компаний. При этом Китай отрицает, что рост промышленности обеспечен субсидиями, и объявляет кампанию против избыточной конкуренции и мощностей, хотя заметных результатов пока нет.

    Экономист Алисия Гарсия-Эрреро из аналитического центра Bruegel и банка Natixis подчеркивает, что старение населения и сдерживание роста зарплат ограничивают роль внутреннего спроса. По ее словам, Пекин намерен удерживать высокие темпы роста за счет расширения доли на мировых рынках, прежде всего в экспорте высокотехнологичной продукции. Отдельным полем будущей конфронтации она называет биопроизводство, где использование живых клеток позволяет выпускать пищевые ингредиенты, лекарства и сопутствующую продукцию, а Европа рискует попасть в новую зависимость.

    На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон назвал торговый профицит Китая в отношениях с ЕС неустойчивым и предупредил о возможных «жестких мерах» в ответ. Однако выстроить общий курс Европейскому союзу сложно, тем более на фоне обмена торговыми уколами с президентом США Дональдом Трампом. Разногласия сказываются и на проекте Еврокомиссии Industrial Accelerator Act, который должен поднять долю промышленности в экономике ЕС с 14,3% в 2024 году до 20% в 2035 году.

    Этот план неоднократно откладывался из-за споров между странами: Макрон настаивает на стратегии «Сделано в Европе» («Made in Europe») с приоритетом европейских товаров в госзакупках, а канцлер Германии Фридрих Мерц требует сосредоточиться на сокращении бюрократии и усилении единого рынка ЕС. В то время как часть бизнес-лидеров поддерживает более жесткую промышленную политику, другие выступают против, опасаясь новой волны торговых конфликтов.

    Бывший депутат Европарламента Райнхард Бюттикофер, ныне старший научный сотрудник Центра европейской политической аналитики, считает, что споры затмевают суть проблемы. Он предупреждает, что Евросоюз сталкивается с угрозой деиндустриализации «made in China» и располагает инструментами для ответа, но ключевым вопросом остается наличие политической воли воспользоваться ими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных контрмерах из-за закона «Сделано в Европе».

    Европейский союз в прошлом году рассматривал введение требований по передаче технологий для китайских компаний при выходе на ключевые технологические рынки Европы.

    Агентство Bloomberg ранее сообщало о риске будущей экономической катастрофы из-за роста зависимости экономики Германии от Китая.

    7 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Минцифры: 9 Мая в Москве отключат мобильный интернет
    @ Ирина Серегина/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На День Победы в столице временно ограничат доступ к сотовым сетям и сервисам отправки сообщений, в том числе к ресурсам из «белого списка», сообщило Минцифры.

    Власти не планируют массово отключать связь 7 и 8 мая в городе, указало ведомство в Max.

    Оперативные ограничения могут вводиться только в случае возникновения непосредственных угроз безопасности.

    В День Победы доступ к мобильному интернету и отправке сообщений будет временно приостановлен. Блокировка затронет в том числе ресурсы из специального «белого списка» сайтов.

    Домашние сети продолжат функционировать в штатном режиме.

    В начале мая сотовые операторы предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Министерство цифрового развития пообещало заблаговременно оповещать абонентов о повторных блокировках сети.

    6 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву в преддверии Дня Победы
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный борт с султаном Малайзии Ибрагимом совершил посадку в аэропорту Москвы незадолго до торжеств по случаю 9 мая.

    Воздушное судно с высокопоставленным гостем завершило перелет и благополучно село в Москве, передает корреспондент РИА «Новости». Известно, что султан Ибрагим направился в российскую столицу в преддверии празднования 9 мая.

    Ранее самолет малайзийского монарха вылетел в сторону России для осуществления этого визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Малайзии Ибрагим отправился в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

    В январе этого года монарх приезжал в Санкт-Петербург с частной поездкой.

    В рамках того визита он прибыл в аэропорт Пулково по международному протоколу.

    6 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам

    @ Иван Лебедев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В венгерском поселке Цеце после реставрации был вновь открыт мемориал, где увековечены имена 569 советских солдат и офицеров, погибших во Второй мировой войне, сообщили в российском посольстве.

    Советский воинский мемориальный комплекс торжественно открыли после реставрации в поселке Цеце в Венгрии, сообщает корреспондент ТАСС. Комплекс возведен на месте захоронения 569 советских солдат и офицеров, участвовавших в освобождении Венгрии от фашистов в 1944–1945 годах. Мемориал включает центральный памятник и семь братских могил, а на шестиметровом белом обелиске размещена надпись на русском и венгерском языках.

    Посол России в Венгрии Евгений Станиславов на церемонии подчеркнул значение подвига советских воинов, которые остановили последний натиск Третьего рейха и обеспечили освобождение венгерской земли от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, среди похороненных есть и те, кто погиб в ходе Балатонской оборонительной и Будапештской наступательной операций. Дипломат сообщил, что благодаря архивной работе удалось уточнить персональные данные 180 воинов и впервые установить еще 389 имен, теперь все 569 имен увековечены на мемориале.

    Станиславов выразил благодарность Военно-историческому институту и музею Минобороны Венгрии, а также муниципалитету Цеце за вклад в сохранение памяти. Ремонт мемориала был выполнен российским посольством в 2026 году в рамках программы по сохранению советских воинских захоронений в Венгрии.

    В церемонии приняли участие сотрудники посольств России и Белоруссии, представители венгерских организаций и соотечественники. У мемориала прошла церковная служба, а также высадка сирени, приуроченная к акции «Сад памяти» и Дню Победы.

    По словам руководителя Представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиева, мемориал сохранил свой первоначальный вид, несмотря на попытки его демонтажа во время событий 1956 года. Памятник находится в сохранности благодаря межправительственному соглашению между Россией и Венгрией.

    Ранее в венгерской столице прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более 300 солдат и офицеров Красной армии. Также в Будапеште на площади Свободы состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    До этого в Венгрии после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.


    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    7 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС

    @ Philipp von Ditfurth/dpa/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Идея перехода от принципа единогласия при принятии решений в ЕС к голосованию квалифицированным большинством не нова. Но Германия спешит провести реформу пока во главе Еврокомиссии находится Урсула фон дер Ляйен, а в большинстве европейских стран к власти не пришли правые силы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложенный МИД ФРГ план реформирования Евросоюза.

    «Евросоюз – очень неподвижная организация, поскольку любое решение должно быть принято единогласно. Одна страна-участница, несогласная с предложением остальных членов союза, может заблокировать всю политику объединения», – отметил германский политолог Александр Рар. В качестве примера он привел Венгрию: уходящий с поста премьера Виктор Орбан неоднократно становился «помехой» для Брюсселя.

    Собеседник указал, что идея реформировать механизм принятия решений – то есть перейти от принципа единогласия к голосованию квалифицированным большинством – не нова. «Если изменение будет согласовано, то Евросоюз окажется на шаг ближе к созданию «супергосударства» или «мягкой империи». Другими словами, Брюссель получит больше полномочий», – уточнил политолог.

    «За реформу выступают такие государства, как Германия и Франция, которые «рулят» в Европе и подчиняют себе маленькие страны. Против – маленькие и более слабые игроки. Последние боятся попасть полностью под диктат «старших братьев» и таким образом лишиться своего национального суверенитета», – добавил аналитик.

    «Тем не менее, власти ФРГ безжалостно спешат. Они хотят преобразовать Евросоюз как можно скорее, пока во главе Еврокомиссии находится их сообщница – Урсула фон дер Ляйен – и пока в большинстве европейских стран к власти не пришли «популистские» правые силы», – заключил Рар.

    Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план реформирования Евросоюза. По его мнению, необходимо чаще использовать механизм «усиленного сотрудничества» в Брюсселе. «Это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств – членов в обозримом будущем недостижим, мы будем идти вперед малой группой стран», – уточнил он.

    Вадефуль также выступил за переход от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений к голосованию квалифицированным большинством. Как указал министр, это позволит избежать блокировки решений отдельными странами. В числе других инициатив он назвал ускорение процесса расширения Евросоюза за счет поэтапного присоединения новых стран. В пользу этого пункта уже высказывался канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Своими предложениями Вадефуль, по его словам, хочет попытаться сделать Евросоюз «более дееспособным». «Если мы как Европейский союз не сможем этого обеспечить, это сделают другие. И тогда сформируются уже иные союзы», – заключил глава МИД Германии.

    Как писало издание Politico, внешнюю политику Евросоюза поразил системный паралич из-за принципа единогласия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила лишить страны объединения права вето по вопросам безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены данного механизма.

    6 мая 2026, 22:32 • Новости дня
    Литва решила принять военных США в случае их вывода из Германии

    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа выразил готовность принять дополнительных американских военных, если они будут выведены из Германии, и сообщил о строительстве необходимой инфраструктуры.

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова принять столько американских военных, сколько сможет, если США решат вывести свои силы из Германии, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Литва заинтересована в том, чтобы американские солдаты остались в Европе, а также отметил, что для этого строится вся необходимая инфраструктура для учений и размещения союзников.

    Науседа сделал это заявление на совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким, проходившей на полигоне в Капчаместисе. Он добавил, что Литва ожидает полного развертывания пятитысячной бригады бундесвера к концу 2027 года.

    Президент Литвы напомнил, что в настоящий момент в стране уже находится более тысячи американских военных, и Вильнюс готов принять в будущем еще больше союзных солдат.

    Президент США объявил о планах значительного сокращения американского военного контингента в Германии.

    Польша подготовила необходимую инфраструктуру для переброски этих солдат на свою территорию.

    Министр обороны Литвы Довиле Шакалене также выразила готовность предоставить союзникам дополнительные военные базы.

    7 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    Опубликованы показания последнего командующего обороной Берлина в 1945 году

    ФСБ: О самоубийстве Гитлера Германия сперва сообщила Сталину

    Tекст: Антон Антонов

    После самоубийства Адольфа Гитлера руководство нацистской Германии сообщило о случившемся по горячим следам только советскому лидеру Иосифу Сталину, рассказывается в рассекреченном архивном документе, опубликованном ФСБ России в преддверии Дня Победы.

    В архивных документах содержатся показания командующего обороной Берлина генерала Гельмута Вейдлинга, сдавшегося в плен Красной армии второго мая 1945 года, передает РИА «Новости».

    На допросе пленный офицер детально описал свою встречу с лидером нацистов, состоявшуюся незадолго до падения столицы. «Это был живой труп. Согнувшись, он сидел на стуле за столом с картами. Его руки беспрерывно тряслись. Тихим, едва слышным голосом, он мне объяснил оперативный план боев по выручке Берлина», – писал немецкий военачальник.

    30 апреля генерала тайно вызвали в Имперскую канцелярию, где ему рассказали о произошедшем самоубийстве. «Единственно, кому было сообщено о самоубийстве фюрера и о правительстве, установленном в его завещании (рейхспрезидент – адмирал Дениц, рейхсканцлер – доктор Геббельс и т.д.) – это маршал Сталин», – отмечал Вейдлинг.

    Экстренную весть доставил генерал Ганс Кребс, прибывший на командный пункт советских войск ранним утром первого мая. Остальной мир услышал о кончине Гитлера лишь вечером из сводок германского радио, однако факт сведения счетов с жизнью тогда утаили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности опубликовала засекреченные материалы о последних днях лидера нацистской Германии в бункере. После категорического отказа Сталина от прекращения огня Йозеф Геббельс принял решение покончить с собой. Позже Росархив подготовил публикацию уникальных протоколов допросов высших чинов Третьего рейха.

    6 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Российские дипломаты в Вене осудили курс властей Германии на ремилитаризацию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Берлин целенаправленно наращивает военный потенциал в ущерб экономическому благополучию собственных граждан, что вызывает крайне тревожные параллели с прошлым.

    Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности Юлия Жданова раскритиковала действия немецкого руководства, передает ТАСС. Дипломат подчеркнула, что текущий политический курс Берлина заставляет вспомнить мрачные страницы истории.

    «Нельзя обойти вниманием то, насколько рьяно Германия вкладывается в ремилитаризацию, что навевает нелицеприятные исторические ассоциации», – заявила представитель Москвы на заседании Форума ОБСЕ.

    По словам Ждановой, вместо работы над экономической разгрузкой населения немецкие политики осознанно выбирают путь долгой военно-финансовой мобилизации общества. Дипломат назвала подобное развитие событий печальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Германии для военного противостояния с Москвой. Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова назвала эту страну основным логистическим узлом НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил немецким политикам о мрачных страницах собственной истории.

    6 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Полиция Даугавпилса запретила доступ к Вечному огню 9 мая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителей латвийского города Даугавпилс не пустят на возложение цветов 9 мая к Мемориалу советским воинам с Вечным огнем, полиция огородила объект «по соображениям безопасности».

    Жителей латвийского Даугавпилса в этом году не пустят к Мемориалу советским воинам с Вечным огнем для возложения цветов 9 мая, сообщает Sputnik Латвия.

    Полиция огородила мемориал в парке Дубровина «по соображениям безопасности». В ведомстве продолжают внутреннюю проверку из-за февральского возгорания в парке.

    Представители Даугавпилсской думы подтвердили, что на 9 мая в городе не запланированы публичные мероприятия и митинги. По информации полиции, индивидуальное возложение цветов разрешено только в местах захоронений.

    В ведомстве подчеркнули, что любые попытки возложить цветы в местах, где демонтированы советские памятники, будут рассматриваться как «прославление военной агрессии», и такие действия пресекут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах латвийских властей уничтожить военные мемориалы.

    В Кремле осудили подобное отношение к памяти павших воинов.

    Ранее полиция Латвии возбудила уголовное дело за возложение цветов к демонтированному памятнику советским солдатам.

