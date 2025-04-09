Литва подтвердила готовность принять больше войск США в случае перераспределения

Литва выразила готовность разместить дополнительные войска США при перераспределении сил в Европе

Tекст: Денис Тельманов

Литва готова разместить дополнительный американский контингент в случае перераспределения военных сил США в Европе, передает ТАСС.

Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене в эфире национального телевидения LRT. Шакалене подчеркнула, что страна готова предложить американским союзникам дополнительные территории и инфраструктуру для размещения войск из других частей Европы.

Она уточнила, что Литва рассчитывает заранее подготовить необходимые условия для комфортного размещения и тренировки американских военных.

Министр отметила, что комфорт для армии не заключается в предоставлении спа-салонов, а в обеспечении хороших тренировочных баз и безопасных условий для содержания боевой техники.

С 2019 года в Литве на ротационной основе размещен тяжелый батальон армии США, включающий около 1 тыс. военнослужащих, танки Abrams, БМП Bradley и артиллерийские системы Paladin. В январе прошла 11-я ротация, а в ноябре 2024 года было принято решение о переводе ротации на постоянную основу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командование армии США в Европе и Африке сообщило о том, что трое из четырех пропавших на учениях в Литве американских военных были найдены мертвыми.

Поиски четвертого солдата продолжались, пока его тело не было найдено командованием сухопутных сил США в Европе и Африке.

Министры обороны Эстонии и Литвы предупредили об усилении угроз безопасности для стран Балтии в случае прекращения войны на Украине из-за возможного усиления России.