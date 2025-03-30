Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Прибалтика увидела военную угрозу в прекращении войны на Украине
Министры обороны Эстонии и Литвы предупредили об усилении угроз безопасности для стран Балтии в случае прекращения войны на Украине из-за возможного усиления России.
Как пишет The Financial Times, министры обороны Эстонии и Литвы выразили обеспокоенность по поводу возможной угрозы безопасности Прибалтийских стран в случае прекращения войны на Украине. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что Россия быстро перераспределит свои силы, что приведет к значительному увеличению уровня угроз. «Все понимают, что после остановки войны в Украине Россия очень быстро перераспределит свои силы», – заявил он.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене подтвердила эти опасения, находясь в Британии. Она подчеркнула, что не стоит обманывать себя, полагая, что Россия остановится после Украины. «Россия использует это время после перемирия, чтобы ускорить наращивание своих военных возможностей», – сказала она.
Оба министра считают, что прекращение войны на Украине даст России возможность усилить свои военные силы и перебросить их на северо-восточный фланг НАТО, что может создать дополнительные угрозы для безопасности региона.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии сообщила, что Евросоюз намерен оказывать санкционное давление на Россию.
В четверг спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что из-за разницы между фактическим и юридическим контролем обсуждение территориальных вопросов станет особенно сложным в ходе урегулирования ситуации на Украине.