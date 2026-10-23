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LG подала заявку на регистрацию товарного знака смарт-экранов в России
Южнокорейская компания LG подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Южнокорейская компания LG подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для линейки портативных беспроводных смарт-экранов LG StanbyME.
Заявка на регистрацию обозначения от «ЭлДжи Электроникс» поступила 16 октября, а публикация сведений состоялась 20 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу Роспатента.
Компания планирует использовать товарный знак для перечня товаров и услуг, изображение знака представляет собой черную надпись StanbyME Beam.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее крупные производители электроники, включая LG, продлили действие исключительного права на свои товарные знаки в России.
Тогда LG инициировала регистрацию трех новых товарных знаков для продажи телевизоров и другой электроники.
До того компания подала заявки на регистрацию двух новых товарных знаков для бытовой техники.