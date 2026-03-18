В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.8 комментариев
Ушедшая LG решила зарегистрировать новые бренды в России
LG подала заявки в Роспатент на регистрацию трех товарных знаков
После ухода с российского рынка LG инициировала регистрацию трех новых товарных знаков, открывающих компании путь к продаже телевизоров и другой электроники.
Заявки на регистрацию Hyper MiniLED, LG Smart Monitor и LG Smart Monitor Swing поступили в ведомство в марте 2026 года, передает РИА «Новости».
В качестве заявителей указаны компании «ЭлДжи Электроникс Инк» и «ЭлДжи Корп».
В случае успешного оформления документов корпорация сможет продавать под этими наименованиями различную электронику. В список входят телевизоры, смартфоны, планшеты, шлемы виртуальной реальности и мониторы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, южнокорейская компания LG ранее заявила о планах сохранить свой бренд и бизнес в России.
Концерн Samsung подал в Роспатент заявки на 12 товарных знаков для электроники.