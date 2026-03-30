29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?7 комментариев
LG, Samsung, GoPro и Canon продлили товарные знаки в России
Крупные производители электроники – южнокорейские LG и Samsung, американская GoPro и японская Canon – продлили в России действие исключительного права на свои товарные знаки.
Крупные производители электроники LG, Samsung, GoPro и Canon продлили в России действие своих товарных знаков, передает ТАСС. Как сообщил корреспондент агентства, это подтверждается данными Роспатента.
Товарные знаки LG, Samsung Pay и GoPro впервые были зарегистрированы в 2016 году. Теперь срок действия их исключительных прав продлен до 2036 года.
Canon подала заявку на регистрацию своего товарного знака еще в 2005 году, а продление исключительного права на бренд действует до 2035 года.
Несмотря на то, что в 2022 году LG, Samsung и Canon приостановили деятельность в России, их товарные знаки по-прежнему юридически защищены на российском рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, южнокорейская компания LG Electronics заявила о сохранении бренда и минимальной деятельности на российском рынке.
Ушедший с российского рынка концерн Samsung в марте 2026 года подал в Роспатент заявки на 12 товарных знаков для телевизоров и аудиосистем.
После ухода с российского рынка LG в марте 2026 года инициировала регистрацию трех новых товарных знаков для продажи в России телевизоров и другой электроники.