Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что постпред ЕС в Грузии Павел Херчинский является «трагическим человеком».

«За годы работы здесь он делал все, чтобы испортить отношения Грузии и ЕС», – указал председатель грузинского кабмина.

«Поэтому, к сожалению, это мероприятие под его руководством не несет большой ценности», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Президент, премьер-министр и председатель парламента Грузии 9 мая посетили Парк культуры и отдыха ветеранов в рамках торжественно отмечаемого в Грузии Дня Победы над фашизмом.

Со своей стороны, постпред Херчинский в субботу заявил о «продолжении антиевропейской риторики» в Грузии, которая «вредит дружбе» Тбилиси и Брюсселя.

Дипломат сказал, что «не теряет надежды, что однажды Грузия станет членом Евросоюза».