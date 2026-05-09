Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.2 комментария
Руководители Грузии решили не посещать отмечаемый ЕС День Европы
Руководители Грузии решили не посещать отмечаемый в субботу в Тбилиси по инициативе представительства Евросоюза День Европы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что постпред ЕС в Грузии Павел Херчинский является «трагическим человеком».
«За годы работы здесь он делал все, чтобы испортить отношения Грузии и ЕС», – указал председатель грузинского кабмина.
«Поэтому, к сожалению, это мероприятие под его руководством не несет большой ценности», – сказал Ираклий Кобахидзе.
Президент, премьер-министр и председатель парламента Грузии 9 мая посетили Парк культуры и отдыха ветеранов в рамках торжественно отмечаемого в Грузии Дня Победы над фашизмом.
Со своей стороны, постпред Херчинский в субботу заявил о «продолжении антиевропейской риторики» в Грузии, которая «вредит дружбе» Тбилиси и Брюсселя.
Дипломат сказал, что «не теряет надежды, что однажды Грузия станет членом Евросоюза».