Генконсул: Участие Токаева в параде – показатель отношения Казахстана к 9 Мая

Tекст: Мария Иванова

Приезд президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на торжественные мероприятия в Москву является главным показателем отношения казахстанских властей к 9 Мая, передает ТАСС. Такое мнение высказал генеральный консул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев.

«Касым-Жомарт Кемелевич Токаев принимает участие в параде на Красной площади в Москве. Вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Вот это, как мне кажется, лучшее свидетельство отношения властей Республики Казахстан к этому святому для всех празднику», – отметил российский дипломат.

В субботу представители генконсульства, руководство Алма-Аты и ветераны возложили цветы к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Дипломат добавил, что все памятные акции в городе организуются в тесном взаимодействии с белорусскими коллегами. Кроме того, в самом российском представительстве прошла памятная акция, где выставили стенды с фотографиями родственников сотрудников – участников Великой Отечественной войны.

Масштабные мероприятия состоялись и в самой Алма-Ате, где прошло многотысячное шествие «Поклонимся героям». Казахстанский аналог «Бессмертного полка» собрал колонну людей с портретами фронтовиков, национальными флагами и красными знаменами Победы. Токаев в это время находился в Москве среди лидеров стран бывшего СССР, отмечая 81-ю годовщину Победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях.

Президент России Владимир Путин поблагодарил казахстанского коллегу за визит в Москву.

Жители Алма-Аты вышли на массовое шествие с портретами фронтовиков.