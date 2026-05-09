Участвующий в СВО с первого дня Герой России смотрел парад Победы с Путиным

Tекст: Мария Иванова

Офицер Воздушно-десантных войск находился на центральной трибуне в Москве во время торжественных мероприятий, передает РИА Новости.

Он наблюдал за прохождением парадных расчетов вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Денис Скакуновский участвует в специальной военной операции с первого дня. Высокого звания Героя России он был удостоен за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий на территории Херсонской области.

Под командованием офицера десантники вступили в бой с превосходящими силами противника. В результате грамотных действий подразделения были уничтожены три бронетранспортера, две боевые машины пехоты и около 50 солдат неприятеля. Также его подчиненные отбили попытку прорыва линии обороны, ликвидировав три танка, шесть БМП и четыре бронеавтомобиля.

В ходе одного из столкновений Скакуновский лично совершил подвиг. Точным выстрелом из гранатомета он заставил остановиться вражескую БМП, после чего занял в ней место наводчика. Развернув орудие трофейной машины против атакующих, десантник уничтожил три БТР и два танка Т-64, тем самым сорвав наступление противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Герой России Сергей Крашенинников наблюдал за парадом на центральной трибуне рядом с президентом.

Полковник Леонид Рыжов также находился около главы государства во время торжественного мероприятия.

После завершения парада участники спецоперации возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.