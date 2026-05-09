Путин приветствовал постепенное восстановление взаимодействия России и Словакии
Владимир Путин заявил о начале постепенного восстановления двустороннего взаимодействия между Россией и Словакией, фактически приостановленного по инициативе предыдущих словацких властей, передает РИА «Новости».
«Приветствуем постепенное восстановление двустороннего взаимодействия, фактически замороженного стараниями прежних словацких властей», – сказал Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
«Мы понимаем, что сейчас они осложнены событиями, связанными с тем, что происходит на Украине, и внешнеполитической конъюнктурой, конфронтационной линией, как мы считаем, которая навязывается... нам ЕС и НАТО», – сказал Путин.
Владимир Путин высоко оценил принципиальную позицию словацкого премьера по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.
Глава правительства Словакии пообещал представить шаги по восстановлению двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.