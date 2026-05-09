Pоlitico: Евролидеры устали от нотаций Зеленского

Tекст: Катерина Туманова

«Он стал активнее читать нотации европейским лидерам. В этом году он заметно перешел на резкий и властный тон общения с союзниками. Воодушевленный новой уверенностью в стойкости Украины, переживший еще одну жестокую зиму и недовольный тем, что он называет робостью союзников, Владимир Зеленский проявляет неосторожность, когда речь заходит о том, как он взаимодействует с Европой. И это вызывает раздражение» – пишет газета Pоlitico.

Канцлер Германии Фридрих Мерц публично упрекнул Зеленского в том, что тот настаивает на скорейшем приеме Украины в члены ЕС, назвав предложенные украинским лидером сроки вступления нереалистичными.

Мерц указал, к неудовольствию Киева, что путь к членству в ЕС, скорее всего, будет включать уступку территории России.

«В настоящий момент отношения между Киевом и Брюсселем напряженные и, вероятно, достигли самого низкого уровня за все время войны», – заявил газете бывший высокопоставленный украинский чиновник.

На неофициальном саммите ЕС на Кипре в апреле другие европейские лидеры упрекнули Зеленского за ожидания от членства в ЕС и нежелания поэтапного членства.

По словам Зеленского, поэтапного, символического членства недостаточно. Украина «заслуживает полноправного членства в Европейском союзе» и как можно скорее, заявил он недавно журналистам в Киеве.

Назойливые требования Зеленского и раньше доставляли ему неприятности. Не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с весьма симпатизирующими ему лидерами, отмечается в статье.

В 2022 году предшественник Трампа Джо Байден вышел из себя, когда Зеленский потребовал еще большей помощи после того, как американский лидер сообщил ему, как одобрил выделение дополнительной военной помощи в размере 1 млрд долларов.

«Зеленский, в частности, и не только Зеленский, но и многие другие украинцы, действительно верят, что сражаются не только за Украину, но и за всю Европу и Запад. И поэтому нет необходимости быть благодарным кому-либо, или говорить «спасибо» кому-либо, или смягчать их требования», – объяснил эксперт-республиканец по внешней политике, который ранее консультировал Киев.

По его словам, Зеленский очень верит, что Европа в долгу перед Украиной. Это окрашивает его мышление и риторику. Но он не принимает во внимание, что не все европейцы видят это одинаково.

Такое восприятие заставляет Зеленского переигрывать и придает неуместную уверенность в резкой манере обращения со своими европейскими союзниками.

Такая риторика может оттолкнуть тех самых партнеров, на которых Украина рассчитывает в финансовом плане, предупреждает Politico.

