Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.
Лукашенко сказал Путину, что уже поговорил со СМИ вместо него
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому коллеге Владимиру Путину, что ответил на часть вопросов журналистов, которые были адресованы президенту России.
Лукашенко побеседовал с репортерами после военного парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает Telegram-канал «Пул Первого».
«Владимир Владимирович, я уже за вас кое-что сказал, кое-что сказал за вас», – сказал Лукашенко проходящему мимо Путину.
На опубликованных кадрах не слышно ответа улыбнувшегося руководителя российского государства.
Политики обменялись рукопожатиями и обнялись, после чего президент России прошел дальше. Он также пожал руку сыну белорусского лидера Николаю, присутствовавшему на торжествах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом. Российский лидер вместе с зарубежными гостями занял место на центральной трибуне Красной площади. Во время торжественного мероприятия глава государства поздравил участников военного парада с Днем Победы.