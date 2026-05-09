Лукашенко сказал Путину, что уже поговорил со СМИ вместо него

Лукашенко побеседовал с репортерами после военного парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Владимир Владимирович, я уже за вас кое-что сказал, кое-что сказал за вас», – сказал Лукашенко проходящему мимо Путину.

На опубликованных кадрах не слышно ответа улыбнувшегося руководителя российского государства.

Политики обменялись рукопожатиями и обнялись, после чего президент России прошел дальше. Он также пожал руку сыну белорусского лидера Николаю, присутствовавшему на торжествах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом. Российский лидер вместе с зарубежными гостями занял место на центральной трибуне Красной площади. Во время торжественного мероприятия глава государства поздравил участников военного парада с Днем Победы.